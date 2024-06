Quase no fim? Terceiro final de semana é encerrado no Parque do Povo

Neste domingo(17), o clima familiar alentava o Parque do Povo, após dias de muita chuva na Rainha da Borborema, os forrozeiros puderam curtir a noite sem os trajes plásticos.

Para iniciar a noite, o cantor campinense Ranniery Gomes mostrou entusiasmo em participar da festa e com sua sanfona abrilhantou a noite, “é sempre como se fosse o primeiro show”. Assim, foi: muita entrega e vontade de não deixar o povo parado.

As duas próximas atrações foram: Thiago Aquino e Raynel Guedes, que subiram ao palco do Maior São João do Mundo, para mexer com os corações apaixonados.

No show de Thiago Aquino, houve espaço para declaração de fã e deixou claro que ali também é espaço de celebrar além do São João

O encerramento da noite, ficou por conta do projeto “Àvontade”, idealizado por Zezo, Luan Estilizado e Raí. Três cantores com culturas diferentes, mas que celebram a mistura e o melhor da nossa cultura: a música.

O público embalou canções antigas dos anos 2000 e 1990. Canções como, “ A vida tem dessas coisas”, de Ritchie, foi cantada e o público fez um enorme coral. Além desta, a música “Malandragem” de Cássia Eller foi uma nostalgia.

O trio ficou a vontade e transitou por diversos gêneros musicais e possibilitou um mergulho na história, com diversas faixas etárias.