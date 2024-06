Prefeitura de Campina Grande inaugura nova sede da Semas

A Prefeitura de Campina Grande, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social (Semas), inaugurou, na noite desta segunda-feira, 17, a nova sede da pasta, no Centro da cidade.

O local, pensado de forma estratégica para ampliar o atendimento à população, conta com vários serviços.

O prefeito Bruno Cunha Lima e a primeira dama, Juliana Figueiredo Cunha Lima, estiveram à frente da solenidade, que também reuniu outras autoridades do Município.

Na ocasião, o prefeito destacou a importância da localização da nova sede, de forma a atender melhor à população, especialmente por ficar próximo ao Terminal de Integração.

“Nós temos comprometimento com as pessoas da cidade. Sem uma equipe comprometida, as coisas não sairiam do papel. Trazer a Semas para o Centro é uma medida simbólica, que vai oportunizar um melhor acesso, fazendo com que haja mais benefícios”, disse o prefeito.

Quem também frisou a melhoria dessa mudança foi o secretário da pasta, Fábio Thoma. “Essa realização é um sonho. Toda a nossa equipe se empenhou para trazer os serviços para esse local, para dar mais facilidade à população que vai se servir com esse espaço. E vamos continuar trabalhando para que cada vez mais as pessoas sejam melhor atendidas”, falou o secretário.

Participaram do evento, a secretária de Desenvolvimento Econômico (Sede), Tâmela Fama; o superintendente de Trânsito e Transportes Públicos (STTP), Vitor Ribeiro; o secretário executivo de Agricultura, Galego do Leite; além do vereador Alexandre do Sindicato, representando Marinaldo Cardoso, presidente da Câmara Municipal.

O evento foi animado pela quadrilha Arraial em Paris, que recepcionou os convidados.

O novo espaço conta com um primeiro andar, dividido em 25 salas, contando com serviços como: Programa Criança Feliz, Benefício Eventual, Serviços de Proteção Social Básica e Especial, Atendimento ao Idoso, Famílias Fortes, Vigilância Socioassistencial, entre outros.

