Prefeitura de Campina Grande amplia serviço de limpeza durante o Maior São João do Mundo

A Prefeitura de Campina Grande, por meio da Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente (Sesuma) divulgou um novo balanço dos trabalhos de coleta de resíduos realizados nas três primeiras semanas d’O Maior São João do Mundo 2024.

São mais de 300 profissionais empenhados na limpeza do Parque do Povo, local que costuma atrair o maior número de pessoas.

Há também equipes nos distritos, principalmente em Galante, onde a festa superou todas as expectativas.

Só na primeira semana dos festejos, mais de 50 toneladas de resíduos sólidos foram recolhidos pela equipe de limpeza.

O trabalho de coleta do lixo urbano, diurno e noturno, registrou um aumento de 20% relacionado ao mesmo período da festa de 2023.

Foram recolhidas 150 toneladas de resíduos sólidos, nas três primeiras semanas de festa, o que representa uma média de quase 10 toneladas por dia, garantindo que os espaços destinados aos forrozeiros fiquem sempre limpos para o dia seguinte.

Com relação ao Projeto Recicla São João, os números também são animadores. Nos sete primeiros dias de trabalho, mais de 13 toneladas foram recolhidas e levadas para a triagem. Do lançamento do Projeto, ocorrido no final de maio, até o último domingo, dia 16, foram coletados 30.071 kg de resíduos sólidos recicláveis pelos 55 catadores cadastrados pelas cooperativas Catamais, Arensa, Cavi e Cotramare. Esse trabalho promove a preservação do meio ambiente, dos recursos naturais e garante mais emprego e renda para esses profissionais.

A expectativa é que o Projeto consiga alcançar 65 toneladas, que serão destinadas corretamente, tendo cada resíduo o destino determinado conforme seu tipo.

Neste ano, a renda individual dos catadores deve fechar em R$ 3 mil, considerando que a prefeitura está pagando R$ 1.412, e a comercialização dos materiais está sendo ainda maior.

“Todos esses números, apresentados pela Sesuma, são de um trabalho intenso que a Secretaria está conseguindo fazer diariamente, durante os nossos festejos, por orientação do prefeito Bruno Cunha Lima. Esses resíduos deixam de ir para locais inadequados, retornando para o ciclo produtivo e serão utilizados como matéria prima na produção de novos produtos. Além disso estamos deixando o nosso cartão postal limpo, como tem que ser. A nossa expectativa é fazer muito mais até o último dia do Maior São João do Mundo, sem deixar de lado os trabalhos em todos os bairros de campina”, declarou o secretário municipal Sargento Neto (Sesuma).

Operação Tapa-Buracos

A Sesuma também ampliou os serviços na Operação Tapa-Buracos, que tem sido um desafio por conta do clima chuvoso que está caindo em Campina Grande.

De toda forma, os trabalhos estão sendo realizados por três equipes de asfalto para atender as demandas que surgem na cidade.