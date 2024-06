Parque do Povo: público marca presença em noite de grandes shows

Na noite deste domingo (16), que encerrou o terceiro final de semana dos festejos juninos campinenses, um grande público marcou presença no Arraial Hilton Mota, atraído pela programação que animou a 19ª noite d’O Maior São João do Mundo.

Abrindo a sequência de shows, o artista campinense Ranniery Gomes (foto) celebrou a noite com sua sanfona e muito forró. “Este ano eu completo 15 anos participando d’O Maior São João do Mundo. E é sempre uma adrenalina estar aqui, é sempre como se fosse o primeiro show”, afirmou.

Em seguida, Raynel Guedes e Thiago Aquino também animaram os forrozeiros de plantão, celebrando o antepenúltimo final de semana da edição de 41 anos d’O Maior São João do Mundo.

Os cantores Zezo, Raí Saia Rodada e Luan Estilizado (foto) subiram ao palco com o “Projeto À Vontade”, encerrando mais uma noite de espetáculos da temporada 2024 dos festejos juninos de Campina Grande.

Com um repertório que mistura clássicos da música, como “Amar seus Defeitos”, “Menino Bicho”, “Espumas ao Vento” e “Meiga Senhorita”, o público do Parque do Povo cantou e dançou ao som do trio.

Os outros seis palcos, espalhados pelo Quartel General do Forró, garantiram muito forró pé-de-serra com trios e bandas locais. Na Pirâmide do Parque do Povo, apresentações de dança garantiram diversidade cultural aos turistas e campinenses presentes. Já no Palco Cultural, a artista Stella Alves levou um grande repertório com clássicos do forró.

♦ Siga nosso Instagram: @paraiba_online