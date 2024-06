Palco Cultural, Ilhas de Forró e Festival de Quadrilhas Juninas animam o Parque do Povo

Os atrativos culturais do Parque do Povo, em Campina Grande, estão levando os amantes do forró pé-de-serra e das danças populares ao local até em início de semana.

Nesta segunda-feira (17), a animação no Arraial Hilton Motta ficará por conta do Palco Cultural, Pirâmide e Ilhas de Forró.

O Festival de Quadrilhas Juninas – Etapa Campinense – continua nesta noite e dez grupos da cidade mostrarão muitas cores e o brilho da festividade.

Foto: Rayane Brito

O palco principal estará em mais uma manutenção para as apresentações da terça-feira (18). Mas toda a estrutura do _Quartel General do Forró_(barracas e atrativos) estará em pleno funcionamento. Outro local que funcionará normalmente é o novo Parque Evaldo Cruz.

Foto: Mateus Almeida

Um dos atrativos desse novo parque é a fonte luminosa, que tem mostrado hologramas em seu obelisco e uma verdadeira dança das águas e luzes na fonte.

O horário dos espetáculos das águas, com duração de 30 minutos, são 17h30, 19h30, 21h e 23h, até a última noite, em 30 de junho.

O Parque do Povo abre as portas a partir das 17h durante a semana e às 16h nos fins de semana e feriados.

As atividades nas Ilhas de Forró, no Palco Cultural e na Pirâmide começam às 18h, enquanto o Palco Principal inicia sua programação às 19h. Já o Coreto inicia a apresentação de repente a partir das 21h.

O Maior São João do Mundo iniciou no dia 29 de maio e segue até 30 de junho.

É um dos maiores eventos juninos do Nordeste que continua a tradição de oferecer entretenimento de qualidade e celebrar a cultura em grande estilo. Esta é a 20ª noite do evento, que terá este ano 33 dias de festa. Acompanhe a programação desta segunda-feira à noite:

_Programação Ilha Seu Vavá_

Trio Introdução Musical

Trio Vixe Maria

Programação Ilha Zé Lagoa

Trio Balancadinho

Trio Puxando Fole

Programação Ilha Zé Bezerra

Trio Borborema

Trio Abaz

Programação Palco Pirâmide

18h – Trio Zé Ramirez

19h – FESTIVAL DE QUADRILHAS JUNINAS – ETAPA CAMPINENSE

Arraiá do 40

Arraial em Paris

Moleka 100 Vergonha

Rojão do Forró

Expressão Junina

Flor de Lampião

Baião D2

Filhos de Campina

Escurrega Mai Num Cai

Cestinha de Flores

21h – Dida Bass

Programação do Palco Cultural

Amaro Neto

Gety Matias

Programação Coreto

Canário e Caetano.