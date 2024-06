Momento Junino: público também faz o programa acontecer

No último sábado (15) ocorreu, na Pirâmide do Parque do Povo, o sétimo programa do Momento Junino. Com apresentações de Capim com Mel, Edyr Vaqueiro e Janício Sanfoneiro, o programa seguiu cumprindo sua promessa de levar alegria, tradição e muito forró neste mês junino.

A primeira atração foi a banda Capim com Mel, um dos destaques do forró nos anos 90. Eles deixaram mais uma vez sua marca no programa e seguem fazendo histórias com sua música, principalmente no mês do São João.

“Nossa agenda está indo de vento em popa […] Em junho a gente perde um pouco do controle da quantidade, são muitas dobradas, às vezes tem três, como hoje. E faz parte, é o nosso período, o nosso momento. A gente passa o ano inteiro esperando essa energia que é o São João”, comenta Vanessa Rios, uma das integrantes da banda.

A segunda atração ficou por conta de Edyr Vaqueiro, que não deixou ninguém parado com a sua sanfona. A animação não foi apenas do público, para Edyr, também é motivo de felicidade estar no Momento Junino.

“Já disse aqui ao pessoal nos bastidores que eu tive a alegria de estar aqui alguns anos atrás quando eu fazia parte de uma dupla como sanfoneiro e hoje Deus nos presenteou. Eu vim mostrar nossa música, o projeto Edyr Vaqueiro que muita gente também não conhecia”, finalizou.

Quem também sentiu-se honrado por subir ao palco do Momento Junino foi Janício Sanfoneiro, que se apresentou pela primeira vez e fechou o programa com chave de ouro.

“Experiência incrível, é uma energia diferenciada o público aqui. É a realização de um sonho estar participando do Momento Junino. Estou muito feliz e muito grato a Deus por tudo isso”, frisou Janício.

O carinho do público

Além dos apresentadores, da equipe e dos artistas que mantêm viva a musicalidade nordestina, o público também faz o programa acontecer, seja acompanhando de perto, dentro da Pirâmide do Parque do Povo, como também de longe por meio da televisão.

Esse é o caso de Helton Emanuel, 36, que assiste ao programa de Maceió e veio pela segunda vez a Campina Grande apenas para curtir o Momento Junino: “Os shows e as pessoas são maravilhosas. Eu aguardei um ano para vir para cá e me programei, porque isso aqui é maravilhoso. Eu acompanho o programa pela TV”, comenta.

Por outro lado, temos Josa da Nacional, 53, que frequenta o programa há mais de 20 anos: “Uma das coisas que eu mais gosto no período junino, é o Momento Junino. Há 21 anos que eu sou frequentador, desde quando começou lá no Catolé, na Casa do Poeta. Depois passou para o Shopping, que na época era Iguatemi, e eu continuei. Veio para cá e eu continuei. E esse ano foi para um lugar diferente, que foi para a AABB, mas onde o Momento Junino for, eu estou junto”, contou Josa.

Já Lucélio Augusto, 34, que também acompanha o programa desde o início, disse o que ele mais gosta no Momento Junino: “As bandas que vêm são sempre bandas muito boas, a animação aqui das quadrilhas e a apresentação de Marcos e de Kalilka”. Além disso, ele acrescenta, “eu gosto de dançar com a minha esposa, tomar uma cervejinha”.

Amanda Kild, 31, conta que vai ao programa desde pequena e o que mais lhe agrada são as músicas e a comida: “Faz parte da tradição, é maravilhoso. Eu estou passando de mim para minha filha agora”, ressalta.

*Repórter Junino – Reportagem: Sara Kely/ Fotografia: Marta Paiva/ Edição: Joana Elen

♦ Siga nosso Instagram: @paraiba_online