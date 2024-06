Marcas apostam no São João para fortalecer conexões com o público

Com a chegada de junho, o Nordeste se transforma em um palco de celebração vibrante com o São João. Essa festa, repleta de cores, sons e sabores, oferece uma oportunidade estratégica para diversas marcas se conectarem com o público local de maneira mais profunda e autêntica. Nesta edição do Maior São João do Mundo, as empresas estão adotando abordagens criativas e imersivas, para ampliar suas campanhas e fortalecer suas presenças nas festividades juninas.

A cerveja Beats, por exemplo, inova com o lançamento especial da Beats Senses, projetada para ser a estrela do São João. Dentro do Parque do Povo, os visitantes podem aproveitar o Mirante Beats, um espaço “instagramável” com vista para o palco principal, com atividades interativas.

A Garoto, por sua vez, tem utilizado o São João para reforçar seu vínculo com a cultura regional. A presença de personalidades digitais, como Menina Veneno, Alface (ex-BBB), e o youtuber Diogo Defante, tem sido parte da estratégia para a divulgação da marca e para atrair a atenção do público com o bordão: “Com Garoto, o São João fica UAU”.

Em maio, a patrocinadora do São João de Campina, Brahma, apresentou sua campanha em João Pessoa, “Todo Mundo no São João”, dentro do contexto de O Auto da Compadecida, obra de Ariano, e durante o São João os elementos estão na festa.

Entrando nesse cenário, a Primor, marca de margarinas da Seara, é outra que tem se reinventado e aproveitado o São João para destacar sua nova fase. A marca lançou uma campanha que celebra a conexão feminina e a musicalidade do Nordeste e do Norte, com as artistas Lucy Alves e Gaby Amarantos como protagonistas. A campanha destaca a força e a liderança das mulheres dessas regiões, que são homenageadas através de uma série de ações imersivas. Na última sexta-feira, a empresa organizou um happy hour junino no Parque Evaldo Cruz para imprensa conhecer as estratégias e equipamentos no Parque do Povo.

A marca aproveitou o lançamento do novo espaço na área do Açude Velho e criou a Vila Primor. Essa área, decorada com ícones próprios da marca, oferece diversas atividades interativas, como uma roda gigante de 14 metros, totalmente gratuita para os visitantes, e um estúdio multimídia para produtores de conteúdo, além de muita música e um espaço para quadrilha, proporcionando experiências memoráveis e interações autênticas.

Entrando nesse cenário, a Primor, marca de margarinas da Seara, é outra que tem se reinventado e aproveitado o São João para destacar sua nova fase. A marca lançou uma campanha que celebra a conexão feminina e a musicalidade do Nordeste e do Norte, com as artistas Lucy Alves e Gaby Amarantos como protagonistas. A campanha destaca a força e a liderança das mulheres dessas regiões, que são homenageadas através de uma série de ações imersivas. Na última sexta-feira, a empresa organizou um happy hour junino no Parque Evaldo Cruz para imprensa conhecer as estratégias e equipamentos no Parque do Povo.

A marca aproveitou o lançamento do novo espaço na área do Açude Velho e criou a Vila Primor. Essa área, decorada com ícones próprios da marca, oferece diversas atividades interativas, como uma roda gigante de 14 metros, totalmente gratuita para os visitantes, e um estúdio multimídia para produtores de conteúdo, além de muita música e um espaço para quadrilha, proporcionando experiências memoráveis e interações autênticas.

*Repórter Junino – Reportagem: Milena Ferreira/ Fotografia: Léia Ventura/ Edição: Fernando Firmino

♦ Siga nosso Instagram: @paraiba_online