Com grande movimentação já nos primeiros três finais de semana, agora O Maior São João do Mundo chega ao seu ‘ápice’, com expectativa de crescimento, ainda maior, no número de pessoas circulando na cidade a partir da próxima sexta-feira e sábado (dias 21 e 22) e, como tradicionalmente acontece, nos dias 23 e 24 de junho, véspera e Dia de São João.

Conforme o coordenador de Turismo da Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Campina Grande (SEDE), Pablo Jatobá, temos como exemplo a intensa movimentação no aeroporto da cidade (Aeroporto João Suassuna) que possui hoje uma média de 16 operações.

“A rede hoteleira é uma das que estão comemorando a chegada dessa época que, naturalmente e historicamente, é de grande movimentação, sobretudo de turistas”, declarou Jatobá.

Camila Costa, gerente de um hotel instalado na entrada de Campina, também falou sobre o momento. “Estamos muito esperançosos para este mês de junho. Nossa ocupação está excelente tanto durante a semana quanto nos finais de semana, com muita procura por hospedagem de última hora. Estamos trabalhando para fechar o mês com uma ocupação acumulada de no mínimo 76%”, citou.

Já Claudia Oliveira, representante de uma rede que possui dois hotéis na cidade, confirmou que a ocupação deve chegar aos 100%. “Tanto na nossa unidade Premium, quanto na Confort, temos ocupação entre 85 e 90%. Acredito que devemos atingir os 100% nos próximos dias, já que estamos chegando no ápice da festa, até com feriado”, celebrou.

Outros dois hotéis informaram suas ocupações acima da média. Um com média de 90% de ocupação, superando não só as expectativas como as metas estabelecidas. Outro informou ter boas expectativas de superar suas metas, mediante o fato de já estarem com 80% de ocupação.

A secretária de Desenvolvimento Econômico de Campina Grande, Tâmela Fama, também celebrou os bons números. “Mais uma vez nós temos a confirmação que estamos, de fato, vivendo a maior edição de todos os tempos do nosso São João. Seja no setor de Serviços, no Comércio e, agora, na rede hoteleira. Estamos colhendo informações extremamente positivas no que diz respeito à movimentação. É o resultado de um grande trabalho de antecipação e fortalecimento da marca O Maior São João do Mundo, que foi capitaneado pela nossa Coordenadoria de Turismo, resultante de uma missão nos dada pelo prefeito Bruno Cunha Lima”, arrematou.