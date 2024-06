Forró e Sertanejo marcam o terceiro fim de semana n’O Maior São João do Mundo

Campina Grande viveu mais uma noite memorável neste sábado, 16 de junho, no Parque do Povo, durante as festividades do Maior São João do Mundo.

Apesar da chuva intensa, o público compareceu em peso para assistir às apresentações de grandes nomes da música, confirmando o sucesso e a resistência dessa tradicional celebração nordestina.

A noite começou com a energia contagiante de Fabiano Guimarães, que trouxe para o palco uma seleção de forrós autênticos e animou os primeiros forrozeiros que chegavam ao local.

Em seguida, foi a vez de Gegê Bismarck, que manteve o ritmo e a alegria, encantando o público com sua presença de palco e repertório diversificado.

O cantor comentou: “Desde que retornei à Campina, fui abraçado com maior amor do mundo, e se eu tô aonde eu tô eu devo tudo a essa cidade que eu amo de coração, que é Campina Grande. Muito gratificante ser lembrado todo ano”.

O clima ficou ainda mais animado com a entrada de Ávine Vinny, que trouxe uma mistura de sertanejo e forró, fazendo todos cantarem e dançarem, mesmo sob a chuva persistente.

O cearense prometeu um show repleto de cultura e exaltação das raízes nordestinas, algo evidente já na sua entrada, quando exibiu bandeiras dos estados da região, incluindo a da Paraíba, trazidas pelo sanfoneiro.

A força da multidão provou que nada poderia apagar o brilho dessa festa tão esperada.

Para fechar a noite com chave de ouro, a dupla Henrique e Juliano subiu ao palco e não decepcionou.

Com um show repleto de grandes sucessos e momentos emocionantes, eles garantiram que o público permanecesse até o fim, cantando a plenos pulmões e aproveitando cada minuto.

O tempo chuvoso não foi suficiente para desanimar os milhares de presentes, que, munidos de capas de chuva e muita disposição, fizeram da noite de sábado uma das mais memoráveis desta edição do São João de Campina Grande.