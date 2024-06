A prata da casa Fabiano Guimarães abriu os shows do palco principal recebendo os forrozeiros que chegavam de mansinho. O poetinha se emocionou quando ouviu o público cantar junto e terminou a apresentação com um mix pra lá de animado.

“Tem sempre um gostinho especial porque foi onde tudo começou, hoje até chorar eu chorei. Ver o público cantando uma música nossa e na minha terra, no meu estado, fico sem palavras para descrever. O sentimento é de dever cumprido”, disse.

Na sequência Gegê Bismarck entrou com muito romantismo e fez os casais dançarem agarradinhos. No repertório, canções de vários artistas, além do timbre perfeito na interpretação de canções comuns nas vozes femininas. O campinense falou sobre a representatividade e ainda de ter lançado uma música no palco do Maior São João Mundo.

“Eu sempre fico no camarim dizendo que não estou nervoso, mas, quando eu subo no palco, começo a me tremer todinho. É sempre uma sensação diferente estar aqui em um evento dessa magnitude é muito bom. Hoje tive o prazer de lançar uma música do estilo que eu gosto, na pegada romântica. E Essa é a versão de uma música de Lady Gaga que fala de saudade, de amor, de paixão e espero que a galera abrace”, relatou.

Antes de subir ao palco, o cearense Ávine Vinny prometeu um show repleto de cultura e exaltação das raízes nordestinas, que pode ser percebido logo na entrada do artista ao exibir bandeiras dos estados e entre elas, a da Paraíba, trazida pelo o sanfoneiro. Ávine levou o público ao delírio quando mostrou a de Campina Grande.

“A gente vai fazer um show trazendo elementos culturais, construindo uma história pra homenagear nosso Nordeste como um todo. Para quem tá na chuva eu garanto que vai ser o melhor show, a espera vai valer a pena”, garantiu.

A noite foi finalizada com chave de ouro ao som sertanejo da dupla Henrique e Juliano, em um dos shows mais esperados dessa edição.

Shows são presentes para os fãs

Mais uma vez a noite teve a aprovação do público. As amigas Eliane Macêdo e Karina Lima, vieram de João Pessoa só para aproveitar os shows do Parque do Povo.

“Conheço Henrique e Juliano de Goiás no tempo em que morei por lá e hoje vim aqui matar a saudade. Tá tudo ótimo, a estrutura maravilhosa e o show lindo!”, afirmou a Juíza do Trabalho, Karine Lima.

Para Eliane, a chuva não atrapalhou, pelo contrário, deu até um gostinho a mais.

“A chuva é o tempero da alegria. Podem vir pro São João de Campina que é maravilhoso”, convidou a funcionária pública.

Para a digital influencer que tem frequentado quase todas as noites do PP, o show mais esperado de hoje foi o de Ávine Vinny.

“Eu amo o São João de Campina, não tem como deixar de vir. Eu sou fã de Ávine Vinny, vim por ele, mas estou amando todos os shows. A noite está perfeita!”, disse Andreza.

