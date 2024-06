Com uma programação digna do Parque do Povo e de fazer inveja à maioria das cidades que fazem eventos juninos, o São João do distrito de Galante, em Campina Grande, bateu um verdadeiro recorde de público neste domingo (16), quando uma multidão foi prestigiar as atrações do evento. Grande atração do dia, o cantor Zezo dividiu o palco principal com Raniel Guedes e Stella Alves.

Conhecido por suas animadas festividades juninas diurnas, o distrito recebeu atenção especial da Prefeitura de Campina Grande em 2024. Ao todo, 16 datas e a presença de grandes atrações, a exemplo de Zezo, Taty Girl, Eliane, Luan Estilizado e Japãozin.

O público, como já era de esperar, abraçou a ideia e deu um verdadeiro show em todas as edições até o momento. Neste domingo, era pouco mais de 10h e milhares de pessoas já estavam no local para prestigiar o evento.

Os festejos juninos desempenham um papel crucial na movimentação econômica de Campina Grande e seus distritos. Com a chegada de turistas de várias partes do Brasil, há um aumento significativo no consumo de serviços locais, desde hospedagem e alimentação até transporte e comércio. Esses eventos são responsáveis por gerar emprego e renda para milhares de pessoas, dinamizando a economia da cidade.

Programação

No próximo final de semana, o São João de Galante segue com grandes atrações. No sábado (22) sobem ao palco Sirano e Sirino, Rey Vaqueiro e Jonny Garotinho. Já no domingo, véspera de São João, a festa fica por conta de Capilé, Fabiano Guimarães e Saia Justa.