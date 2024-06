São João de Campina Grande: veja a programação dos distritos

O distrito de Galante, de Campina Grande, conhecido por suas animadas festividades juninas diurnas, receberá, neste final de semana, atrações que prometem movimentar ainda mais o Maior São João do Mundo.

Nestes sábado (15) e domingo (16), o público poderá desfrutar dos shows de Taty Girl e Zezo, respectivamente.

A cantora Taty Girl é conhecida por seu carisma e talento, uma das grandes vozes do forró eletrônico.

Em seu repertório, músicas que fazem sucesso em todo o Brasil. No domingo, o cantor Zezo, famoso pelas interpretações românticas e de serestas, promete encantar o público com o estilo único e cativante da chamada “sofrência”.

O quarto final de semana do São João de Galante contará ainda com uma vasta programação cultural que inclui apresentações de trios de forró, bandas locais e grupos de dança, todos empenhados em enaltecer as tradições nordestinas.

Essa diversidade cultural não apenas preserva as raízes do São João, mas também oferece uma plataforma importante para a valorização dos artistas locais.

Os festejos juninos desempenham um papel crucial na movimentação econômica de Campina Grande e seus distritos.

Com a chegada de turistas de várias partes do Brasil, há um aumento significativo no consumo de serviços locais, desde hospedagem e alimentação até transporte e comércio. Esses eventos são responsáveis por gerar emprego e renda para milhares de pessoas, dinamizando a economia da cidade.

As festividades oferecem uma vitrine para talentos que muitas vezes não têm a mesma visibilidade fora do período junino. A oportunidade de se apresentar num dos maiores eventos do Nordeste impulsiona carreiras e promove a diversidade cultural.

Todos os dias em Galante, a programação do palco principal começa a partir das 10h em todos os quatro palcos. Veja a programação completa desse Distrito e dos outros polos do Maior São João do Mundo:

Confira a programação

*Galante*

*Sábado (15)*

*Principal*

Michael Barka

Taty Girl

Nathan Vinícius

*Mercado*

Trio Galantense

Trio Meteoro

Trio Forrozao Sem Frescura

*Ilha 1*

Trio Forró do Bom

Trio Ian Sanfoneiro

Trio Rai Bezerra

*Ilha 2*

Trio Agrestino do Forró

Trio Serginho Acordeon

Forró do Abobora

*Domingo (16)*

*Principal*

Zezo

Raniel Guedes

Stella Alves

*Mercado*

Xote das Meninas

Trio Raminho da Paraiba

Trio Ruassa

*Ilha 1*

Trio Mameluco

Trio Arius

Trio Forró Bom Todo

*Ilha 2*

Trio Forró Penerado

Trio Zé de Otacilio

Pimenta com mel – Trio

*Outros polos

*Catolé de Boa Vista – a partir das 10h*

*Sábado*

Trio Oxente Xote

Trio Cimonal do Acordeon

Barbosinha

*Domingo*

Trio Triângulo de Ouro

Trio Arretado

Michel Barka

*São José da Mata – a partir das 17h*

*Sábado*

Trio os Três de Campina

Trio Triângulo de Ouro

Gabriel Magnata

*Domingo*

Trio Forró da Serra

Trio Xaxado

Diego Santana

*Vila do Artesão – a partir das 12h*

*Sábado*

Trio Pedrinho Sanfoneiro

Nicácia Brasil

*Domingo*

Trio Tropeiros

Tony Dummont

