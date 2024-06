O Parque do Povo, em Campina Grande, tem um sábado com muita movimentação apesar do clima chuvoso registrado nas últimas horas.

Atrações programadas: Fabiano Guimarães, Gegê Bismarck, Avine Vinny e Henrique e Juliano.

Você já pode assistir ao vivo a programação. Acesse aqui:

https://www.youtube.com/watch?v=dYui51wS3uA

