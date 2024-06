Em Campina Grande: Terceiro Arraial da Saúde Mental promove inclusão social e valorização da cultura

Nesta sexta-feira (16), a Prefeitura de Campina Grande, por meio da Secretaria de Saúde e da Secretaria Executiva de Saúde Mental, realizou a terceira edição do tradicional Arraial da Saúde Mental.

O evento aconteceu na Pirâmide do Parque do Povo, e reuniu campinenses assistidos por todos os serviços da Rede de Saúde Mental do município em uma celebração repleta de atividades alusivas ao Maior São João do Mundo, que em 2024 celebra 41 anos de história.

O Arraial da Saúde Mental contou com apresentações culturais de poesia, música e dança, realizadas pelos usuários dos Centros de Atenção Psicossocial (Caps) e das Residências Terapêuticas.

Esta iniciativa não só integra a maior festa da cidade, mas também promove uma ação significativa de inclusão social e cuidado com autonomia para os participantes da Rede de Atenção Psicossocial.

“Esse é o nosso terceiro Arraial da Saúde Mental, estamos muito felizes e queremos agradecer a participação de cada um que se encontra aqui na Pirâmide do Parque do Povo, que é um símbolo do nosso São João. Nós temos uma gestão que olha sempre de forma muito sensível para a nossa saúde, e isso é muito importante”, agradeceu a secretária-executiva da Saúde Mental, Dra. Lívia Sales.

A importância de eventos como o Arraial da Saúde Mental transcende o simples entretenimento. A cultura desempenha um papel fundamental na promoção da saúde mental das pessoas, atuando como uma ferramenta poderosa para a inclusão, a expressão emocional e a construção de vínculos sociais.

Participar de atividades culturais permite que os indivíduos explorem sua criatividade, encontrem novas formas de comunicação e expressão, e sintam-se parte ativa da comunidade.

“Esse é um momento muito importante, pra gente sair da rotina, dançar um forró e celebrar nossa cultura. Agradeço a todos por estarmos juntos em mais uma edição. Podem contar conosco sempre, pois nós temos o maior prazer de valorizar nossa saúde mental”, declarou Juliana Figueiredo Cunha Lima, primeira-dama de Campina Grande.

Em um ambiente acolhedor e festivo como o do São João, os cidadãos assistidos pela Rede de Saúde Mental tiveram a oportunidade de interagir em espaços públicos, desenvolver habilidades sociais e fortalecer sua autoestima. Estas atividades culturais contribuem para a redução do estigma associado aos transtornos mentais, promovendo uma visão mais inclusiva e compreensiva da sociedade.

Além disso, a integração da saúde mental com as tradições culturais locais enriquece a experiência dos participantes, permitindo que se conectem com suas raízes e participem ativamente das celebrações comunitárias. Este tipo de abordagem holística no cuidado à saúde mental reforça a importância de considerar os aspectos culturais e sociais no tratamento e suporte aos indivíduos.