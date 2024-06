Campina Grande amplia acessibilidade n’O Maior São João do Mundo

O Quartel General do Forró é também um lugar de empatia e de direito garantido ao Camarote da Acessibilidade para pessoas com deficiência( PCDs) durante os shows no palco principal.

A iniciativa é da Prefeitura Municipal de Campina Grande, através da Secretaria de Assistência Social e em parceria com a Arte Produções.Todas as noites o camarote da prefeitura, que fica situado em frente ao palco principal, tem capacidade de receber até 60 pessoas, entre PCDs e acompanhantes que são cadastradas e selecionadas para estarem no evento.

A seleção obedece a uma ordem cronológica, por ordem de inscrição, além de toda documentação necessária para garantia da vaga.

No ano passado, segundo a coordenadora da Pessoa com Deficiência, Edna Silva, houve 1.142 inscrições e 600 pessoas foram contempladas. Este ano, são 900 pessoas que terão direito a este espaço.

A coordenadora do camarote da prefeitura, Adenise Duarte, compartilhou conosco a importância desse espaço inclusivo:”É importante inserir essas pessoas numa festa tão rica de cultura como esta. Todas as noites recebemos os PCDs e seus acompanhantes, com apoio de banheiros químicos, segurança e toda uma assistência que garanta uma experiência única para quem decide vir ao Camarote curtir a festa.”

“Para garantir a vaga é necessário entrar no link do Instagram da coordenação PCD, fazer a inscrição, mandar laudo da patologia e depois fazemos o sorteio”, explica.

A estudante Lyan Simone, 16, portadora de deficiência física, foi contemplada para curtir os shows desta quinta, 13, e falou da alegria de poder ter esse direito garantido, o de estar no Maior São João do Mundo e com total acessibilidade.

“Uma oportunidade única estar aqui, espero que se estenda a Campina Grande toda. Não é fácil o cadeirante ir a lugares públicos. Muito feliz de ver os shows não de casa, mas assim bem próximo”, comemora.

Outra usuária do Camarote, Kelly Cristina, 44, paciente oncológica e PCD, destaca o sentimento de pertencimento à festa. “Um prazer estar aqui, meus parabéns a Prefeitura de Campina Grande, uma vez que deixou a acessibilidade para todos, chega de desigualdade… Eu me sinto incluída, deixei de ser mais uma e passei a ser uma pessoa especial dentro da festa”.

A cidade de Campina Grande segue levando iniciativas de sucesso como esta, mostrando o direito à cidadania, o sentimento de pertencimento ao Maior São João do Mundo e consolidando-se cada vez mais como um evento acessível.

Repórter: Lúcio Lima

Fotografia: Emily Piano

Editora: Milena Ferreira

