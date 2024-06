São João de Campina Grande ao vivo; sextou no Parque do Povo

Nuzio, Mari e Rayane, Matuê e João Gomes são as atrações da noite desta sexta-feira no Maior São João do Mundo, em Campina Grande.

As apresentações ocorrem na ampla área do Parque do Povo.

Assista aqui a transmissão oficial ao vivo aqui:

