Millane Hora abriu a noite no Arraial Hilton Motta com seu forró brega embalando os casais apaixonados. Ela iniciou a apresentação quando começou a chover no Parque do Povo. Mesmo assim, os fãs cantaram todo o repertório. Com capas de chuva, mas sem perder a animação, muitos casais dançaram.

O casal Josineide Maria da Silva e Rodolfo Guimarães, de Campina Grande, estavam dançando as músicas cantadas pela Millane embaixo de uma chuva fina. “A gente curte muito essas músicas, gostamos de dançar e cantar todas essas baladas de sofrência”, declarou Rodolfo.

A segunda artista da noite, Priscila Senna concedeu entrevista antes de subir ao palco. “Feliz demais estar aqui, no Maior São João do Mundo. Que delícia!”, exclamou a cantora, se referindo ao retorno do público cantando suas músicas.

“Estar em Campina Grande no Maior São João do Mundo dispensa muitos comentários. Todo e qualquer artista sente uma honra muito grande estar aqui. Está tudo muito lindo e maravilhoso nesse Parque do Povo. E esse palco é de bençãos. Eu me sinto abençoada e grata por estar aqui”, comentou a cantora.

Quando Priscila Senna subiu ao palco, foi recebida pelo público num enorme coro que a acompanhou durante todo o show. A estudante Joice Dantas de Araújo, da cidade de Araruna, estava aproveitando as músicas gravando vídeos do celular.

“Eu vim com minhas amigas pro show, mas fico enviando os vídeos para as outras que não vieram, só para despertar a inveja delas”, brincou.

Priscila Senna comentou sobre a emoção que o show causou nela, logo após encerrar a apresentação.

“Eu pensei que a chuva iria afugentar o público, mas me surpreendi quando vi uma multidão aqui cantando todas as músicas, do começo ao fim do show. Quer emoção maior que essa?! Não tem alegria maior para um artista. É sempre uma honra estar aqui em Campina Grande. Eu respiro música romântica, por isso canto brega, arrocha e bachata”, declarou.

A terceira artista da noite a cantar para um público apaixonado e sofredor, foi Raphaela Santos. Com uma estiagem da chuva, a área de shows lotou e os fãs receberam a pernambucana cantando suas músicas. Um outro coro gigante se formou contando “quem é o louco de nós?”, com Raphaela emocionada emprestando o microfone à plateia.

Antes de estar no palco, a cantora falou com a imprensa sobre a sensação de estar no Maior São João do Mundo pela primeira vez. Primeiro, ela contou que o look da noite, um vestido florido e calça da mesma estampa, era inspirado na cantora paraibana Elba Ramalho.

“É uma honra trazer o meu ritmo para cá, que é o brega. Acho o máximo essa mistura de ritmos que encontro aqui”, falou.

Uma das atrações mais esperadas da noite foi o cantor Durval Lelys. Ele recebeu os fãs e amigos no camarim e conversou com os jornalistas antes do show.

“Onde Durval chega traz o axé, traz o Asa de Águia. Campina Grande traz esse presente este mês com 30 dias de festa. É gratificante ver esse espaço lotado de pessoas para cantar com a gente. Vamos hoje mostrar a nossa personalidade musical, que é o axé, mas também vamos fazer um forrozinho”, concluiu.

