Momento Junino deste sábado mistura forró das antigas com a vaquejada

Neste sábado (15) acontece o sétimo programa desta edição do Momento Junino, na Pirâmide do Parque do Povo, e conta com as atrações: Trio Forrozeiros do Nordeste, Capim com Mel, Edyr Vaqueiro e Janício Silva.

A banda pernambucana Capim com Mel é natural da cidade de Gravatá. Com mais de três décadas de história, eles seguem embalando muitos corações apaixonados com seus sucessos, exaltando sempre a cultura nordestina com o forró das antigas. O grupo possui três vocalistas: Vanessa Rios, Charles Bond e a mais nova integrante, Natalia Dourado.

O cantor Edy Vaqueiro é natural da cidade de Bom Jesus, no Rio Grande do Norte. Com mais de 15 anos dedicados à música, foi na adolescência que a sanfona começou a fazer parte de sua vida, e a paixão pela música iniciou na sua infância e só aumentou ao longo dos anos. Com passagem por diversas bandas nacionais, recentemente ele lançou um novo EP, que conta com quatro músicas inéditas. A música “Ranchinho” é um dos maiores sucessos do cantor e já conta com mais de 19 milhões de visualizações em seu canal no YouTube.

Já o sanfoneiro Janício Silva é natural de Campina Grande e tem uma ligação forte com o forró raiz. Ele ficou conhecido na Rainha da Borborema pelos seus vídeos na Feira Central, de uma forma descontraída com os comerciantes, tocando uma música de forró ao vivo para eles, e esse conteúdo viralizou na internet.

A partir do meio-dia, direto da Pirâmide do Parque do Povo, com transmissão pela TV Borborema, através do canal 9.1, e pelas redes sociais facebook.com/tvborborema e youtube.com/tvborborema.

