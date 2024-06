São João de Campina Grande ao vivo; assista aqui

Noite de quinta-feira chuvosa, mas a festa junina não para em Campina Grande na Paraíba.

Atrações no palco principal do Parque do Povo, epicentro da festa junina na cidade:

Millane Hora

Priscila Senna

Raphaela Santos

Durval Lelys

Assista a transmissão oficial do evento ao vivo:

https://www.youtube.com/watch?v=w8FWU4K4eW0

