Decorridos 15 dias da maior edição do Maior São João do Mundo, o pronto-socorro da Prefeitura de Campina Grande instalado dentro do Parque do Povo já contabiliza mais de mil atendimentos e somente 4% dos pacientes precisaram ser transferidos para unidades hospitalares.

Foram 1.107 atendimentos e 43 transferências. Foram atendidas 386 pessoas do sexo masculino e 721 pessoas do sexo feminino. A enorme maioria dos casos atendidos foi de pessoas com sintomas e queixas simples, como vertigem, desidratação, pequenas quedas, oscilação da pressão arterial, entre outros.

O pronto-socorro tem 21 leitos e quatro ambulâncias da Secretaria Municipal de Saúde prestam assistência no espaço da festa. Além disso, seis equipes volantes com maqueiros e enfermeiros ficam circulando pelas áreas do Parque do Povo para socorrer as pessoas nos casos necessários. Ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192 – Regional Campina Grande) também estão mobilizadas para caso sejam acionadas, fazendo um fluxo de trajeto diferenciado para chegar ao local, já que a base do Samu fica no entorno do Parque do Povo.

A estrutura hospitalar de suporte foi preparada nos hospitais municipais Pedro I e Dr. Edgley, Hospital da Criança e do Adolescente, Instituto de Saúde Elpídio de Almeida e nas duas Unidades de Pronto Atendimento (UPAs). No distrito de Galante, também há um pronto-socorro e no distrito de São José da Mata uma ambulância fica de prontidão no espaço da festa.