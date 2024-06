A noite desta quarta-feira (12) foi dos casais apaixonados no Parque do Povo em Campina Grande. As bandas que se apresentaram prepararam repertórios especiais e os casais lotaram a área de shows do Arraial Hilton Motta no Maior São João do Mundo 2024. O campinense Alexandre Tan abriu a noite, seguido da pernambucana Seu Desejo, do goiano Murilo Ruff e da banda sergipana Calcinha Preta.

Logo no primeiro show, Rosângela Brito e Israel Neves estavam dançando abraçados e cantando as músicas românticas interpretadas por Tan. Eles são casados e moram em Campina Grande. “Nós somos fãs de Tan há anos e não teria melhor programa para fazer do que assistir a um show romântico”, disse Israel.

O cantor Tan ainda passou uma mensagem no final do seu show. “Não deixe de amar, não deixe de ser feliz, não tem barreiras na forma de amar!”, recomendou. Ele deu entrevista logo após a apresentação. “Eu amo Campina Grande e esse ano é importantíssimo para mim estar aqui neste palco, porque eu faço 60 anos. E estou completando quase 40 anos de carreira. Eu fiz e faço todos os anos o meu melhor, que é para o meu povo, que eu amo tanto”, falou.

Os jovens também estavam apaixonadamente encantados. Após Tan, a banda Seu Desejo trouxe mais forró romântico para os casais. Iury Cândido e Heloyza Palmeira, da cidade de Puxinanã, vieram ver os show da banda Seu Desejo. Eles estavam com os amigos Venâncio Miranda e Anne Caroline Cândido, gostando muito do show da banda que tocou a primeira vez no Parque do Povo.

Para os cantores desta banda, Seu Desejo, o momento de subir ao palco do Maior São João do Mundo foi mágico. “Hoje foi uma noite memorável, uma noite mais que especial para a Seu Desejo, porque é a primeira vez no Maior São João do Mundo, onde todo mundo quer estar. Estamos muito gratos e felizes. Eu fiquei muito emocionada porque a luta é muito grande para se chegar até aqui”, disse a cantora Yara Tchê.

O casal Luan Dantas e Júnior Sousa, das cidades de Nova Floresta e Picuí, respectivamente, escolheram a programação do Parque do Povo para a noite comemorativa. Luan disse que sempre vem para festa nessas datas especiais com o namorado. “Nós viemos ver a banda Seu Desejo e Murilo Huff, que as músicas nos fazem relembrar nosso início de namoro. Gostamos muito de estar juntos nos shows e nos damos de presente sempre esses programas”, exclamou.

Murilo Ruff foi a terceira atração da noite a subir no palco. Antes, ele falou com a imprensa. “Estou ansioso para subir no palco. Esse ano preparei um show diferente para Campina Grande. Dentre os 30 shows que vamos fazer esse mês, esse aqui norteia os outros.”, comentou.

A última atração da noite, a banda Calcinha Preta, era a atração mais esperada. Os cantores Daniel Diau e Silvania Aquino cantaram o característico forró romântico com um show super produzido, com figurinos arrojados e um repertório de músicas cantadas por todos os presentes.

Pedido de casamento

Em dado momento do show de Calcinha Preta, a namorada Louise Gabrielly foi pedida em casamento pelo namorado Nildinho Castro. Eles se conheceram em 2019, no Maior São João do Mundo, ao som da banda no Parque do Povo.

O casal realizou em 2024 o sonho de conhecer a banda ao vivo e o Nildinho surpreendeu a namorada no palco, na hora da música “Hoje à noite”.

Aproveite e siga-nos no Instagram: @paraiba_online