O turista que vem a Campina Grande durante O Maior São João do Mundo pode desfrutar de mais uma comodidade quando o assunto é Parque do Povo. Como já divulgado, há uma entrada preferencial para essas pessoas.

A portaria para eles é a da rua Lino Gomes, no Novo Evaldo Cruz, onde, inclusive, a STTP oferece apoio para que ônibus e vans que transportam esse público possam efetuar uma parada bem próximo ao local e tenham mais uma comodidade quando visitam o Quartel General do Forró.

O coordenador de Turismo da Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Campina Grande, Pablo Jatobá, deu mais detalhes da ação.

“É importante frisar que essa entrada não é só para turistas. Todos podem utilizá-la. Porém, quando houver a necessidade de priorizar essa demanda, essas pessoas terão a prioridade”, explicou.

Porém, também conforme Pablo, é preciso que os excursionistas fiquem atentos ao horário máximo em que essa entrada prioritária estará disponível.

“Nos fins de semana (sábado e domingo) e feriados, o Parque do Povo abre às 16h. Nos dias de semana, às 17h. Então, pensando também no público em geral, a entrada preferencial para turistas funciona até as 18h30. Por isso, a gente pede que todos fiquem atentos principalmente a esse horário”, disse.

Vale lembrar que, apesar de entrarem pela preferencial no Evaldo Cruz, todos os turistas podem ter acesso a todo o Parque do Povo, uma vez que há uma interligação entre os dois espaços.

Além disso, a Coordenadoria disponibiliza um link para os excursionistas cadastrarem seus veículos de turismo. Ele está fixado na bio do Instagram @vivacampinagrande. O link é: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfcqXkEaSF7nMa9HxqOZTX3JUmd79SD1nd6UMG_qvZ45Zmtsg/viewform.

Aproveite e siga-nos no Instagram: @paraiba_online