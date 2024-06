Confira quem anima a 16ª noite d´O Maior São João do Mundo

O palco principal do Parque do Povo mescla ritmos que prometem alegrar a noite desta quinta-feira, 13, começando com o show da alagoana Millane Hora, que lançou novo EP autoral e turnê intitulada “São João da Millane”, que exalta as raízes da cantora nordestina e o ritmo típico da região, o forró.

Em seguida, a sofrência pede passagem com a pernambucana Priscila Senna, que deve apresentar um repertório abrangente com brega pop, bachata e o sertanejo.

Seguida de Raphaela Santos, musa do brega pernambucano e que vai fazer o público cantar ao som “Quem é o louco entre nós”.

E para fechar com chave de ouro, toda energia contagiante com o axé do baiano Durval Lelys, que promete adentrar a madrugada com os hits conhecidos e que vão sacudir o Maior São João do Mundo.

Confira as demais atrações nesta noite de Santo Antônio

Programação Ilha Seu Vavá

Trio Aconhego

Jeito Nordestino

Trio Forró Borborema

Programação Ilha Zé Lagoa

Trio Campeões do Forró

Trio Mameluco

Os Tropicais do Forró

Programação Ilha Zé Bezerra

Os Tropicais do Forró

Trio Xamego Nordestino

Trio Arara

Programação Palco Pirâmide

Trio Guerreiros do Forró

Apresentações Culturais

Lúcio e Leo

Aline Suzy

Programação do Palco Cultural

Magnatas do forró

Karkará

Niedson Lua

Programação do Palco Principal

18h20

Millane Hora

Priscila Senna

Raphaela Santos

Durval Lelys

Horários

Parque do Povo: Segunda a Sexta: 17h/Sábado, Domingo e Feriado: 16h

Ilhas de forró, Palco cultural e Pirâmide: a partir das 18h

Palco principal: a partir das 18h20.