A Prefeitura de Campina Grande, em parceria com a empresa Arte Produções, promoverá nesta quinta-feira, 13, dois eventos consolidados n’O Maior e Melhor São João do Mundo. São eles O Maior Quadrilhão Junino do Mundo e O Maior Bolo de Milho do Mundo, marcas já registradas da festa junina que devem quebrar novos recordes e manter os títulos no Município.

O Maior Quadrilhão Junino do Mundo, chega na sua décima edição. Surgiu em 2013, com 628 pares e, nos anos seguintes, novos recordes sobre o número de participantes foram sendo conquistados.

A última edição, no ano passado, reuniu 1.071 duplas dançando muito forró no Parque do Povo. Segundo o assessor técnico da Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer (Sejel), Bruno Farias, a meta para este ano é ir além. “Em 2024, ano em que se comemoram os 160 anos da cidade, nossa meta é chegar aos 1.160 pares. Meta ousada, mas que conseguiremos alcançar”, ressaltou Bruno.

Já O Maior Bolo de Milho do Mundo dará um sabor ainda mais especial à tarde desta quinta-feira, que representa sua quarta edição na festa realizada em Campina Grande.

No primeiro ano, em 2019, o bolo alcançou 39,86 metros e 544 quilos. No ano passado, o RankBrasil, órgão que acompanha e homologa a quebra do recorde, registrou uma nova marca, com 73 peças de 60 centímetros, totalizando 45 metros de comprimento e 653 quilos.

“Essa é uma tradição da festa de Campina Grande e, para além do prazer de comer um bolo de milho delicioso, temos a responsabilidade de dar o nosso melhor na busca por mais um recorde para a terra d’O Maior São João do Mundo. Nós, da Arte Produções, já experimentamos esse orgulho no ano passado, quando tivemos um bolo 653 quilos, marcando os 40 anos do maior festejo junino do Brasil, quer dizer, do mundo. Este ano, não faltam motivos para superação, já que a festa também é especial porque marca os 160 anos da cidade Rainha da Borborema e para nós é uma alegria estarmos fazendo parte dessa entrega”, disse a produtora executiva da Arte Produções, Monique Fernandes.

Considerada uma das massas mais deliciosas fabricadas na região, o bolo de milho é produzido em uma padaria local e começou a ser preparado na segunda-feira, 11, com data de validade para dez dias. Seis pessoas participam da confecção. Os ingredientes utilizados são: 160 pacotes de mistura para milho, com 5 quilos cada, 6 mil ovos, 500 litros de leite, 700 unidades de leite condensado, 700 unidades de creme de leite, 20 quilos de coco ralado, 400 unidades de milho e 100 quilos de manteiga.

O representante do RankBrasil, Luciano Cadari, vem para Campina Grande há alguns anos e fala com otimismo sobre a expectativa d’O Maior São João do Mundo novamente quebrar esses dois recordes.

“Eu tenho muita convicção que, como em todos os outros anos, a organização é impecável, e que, com certeza, eu acredito que vão superar esses recordes. O RankBrasil tem todo um carinho especial por Campina Grande e, automaticamente, a mídia nacional fica na expectativa dessa superação. A gente percebeu que nenhuma outra cidade do país teve a audácia de superar esses recordes. Então, nós, que somos lá de Curitiba, estamos sempre honrados de estar aqui”, declarou

O evento terá início às 14h com muita movimentação na Pirâmide do Parque do Povo. Os forrozeiros que quiserem participar dessa grande festa poderão ter acesso através do portão P3, localizado na rua Desembargador Trindade.

Os organizadores pedem que os participantes busquem se caracterizar com suas camisas quadriculadas, vestidos rodados, chapéu de palha e muita animação para mostrar, mais uma vez, que Campina Grande faz sim o maior e o melhor São João do mundo.