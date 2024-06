A Prefeitura de Campina Grande, a empresa Arte Produções, membros do Ministério Público e representantes das forças de Segurança reuniram-se na manhã desta quarta-feira (12) e realinharam os planos de contingência e segurança para os próximos dias da edição 2024 d’O Maior São João do Mundo.

O encontro foi sugerido pela Prefeitura com vistas à necessidade de prevenção e diminuição de chances de repetição dos episódios vistos no último sábado, no Parque do Povo, quando veio à tona, pela primeira vez, a necessidade de fechamento de portões por conta do sucesso de público do evento.

No encontro, que teve o comando do promotor Oswaldo Lopes, ficou esclarecido o contingente empenhado pelas forças de segurança, sobretudo a Polícia Militar.

Além de ajustes no planejamento preparado para a festa, o comando da corporação garantiu um efetivo de até 450 homens em horários de pico de pessoas, a depender do potencial de atração de público de artistas que se apresentam no Palco Principal do Arraial Hilton Motta.

Também foram definidos ajustes na questão logística de chegada de policiais que são deslocados de outras regiões do estado. A Superintendência de Trânsito e Transportes Públicos (STTP) passará a dar apoio aos veículos que transportem o efetivo, garantindo um maior conforto e pontualidade para chegada ao principal polo do evento, que é o Parque do Povo.

Representando a Prefeitura de Campina Grande, participaram da reunião os secretários Tâmela Fama (Desenvolvimento Econômico de Campina Grande), Gustavo Braga (Finanças), Raymundo Asfora Neto (Educação) e Marcos Alfredo (Gabinete do Prefeito e coordenador de Comunicação), além do procurador geral do Município, Aécio Melo, do gerente de Acompanhamento das Ações Governamentais, Dorgival Vilar, e Vítor Ribeiro (Superintendência de Trânsito e Transportes Públicos – STTP.

“É ponto pacífico que O Maior São João do Mundo é um sucesso. Tanto que, por isso, tivemos seguidos dias de recorde de público, chegando a apenas um com necessidade de fechamento dos portões, muito por conta da ampliação da área de shows promovida pelo prefeito Bruno Cunha Lima”, destacou Tâmela Fama.

“O que fizemos aqui foi um reordenamento do plano de segurança, somente para que com esses ajustes, que foram pontuais, vale dizer, tenhamos ainda mais dias de festa sem nenhuma intercorrência”, emendou.

Ainda conforme Tâmela, uma única mudança do Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) que rege a realização do evento foi a necessidade do retorno dos tapumes ao redor do Novo Evaldo Cruz, visando apenas uma maior possibilidade de segurança para quem circula no espaço, integrado ao Parque do Povo, prevenindo a possibilidade de que pessoas mal intencionadas invadam a área da festa pelas grades de fechamento do parque já instaladas no espaço.