Uma centena de noivas e noivos entrarão Pirâmide do Parque do Povo adentro para consolidarem o famoso Casamento Coletivo nesta quarta-feira (12), Dia dos Namorados e véspera de Santo Antônio. Será a noite do tão esperado “sim”, que mudará a vida dos 100 casais inscritos num dos eventos culturais mais importantes d’O Maior São João do Mundo.

O roteiro do Casamento contempla diversas atividades, desde a preparação dos noivos, momentos de descontração, entre outras programações realizadas pela Prefeitura de Campina Grande, por meio da Secretaria de Cultura (Secult).

A arrumação das noivas, que começa pela maquiagem, cabelo, arrumação de vestidos, momentos de relaxamento, entre outras coisas, ocorre a partir de meio-dia, no Teatro Municipal Severino Cabral e no Senac.

Já os noivos estarão concentrados se arrumando no Centro Cultural Lourdes Ramalho, a partir das 17h. Às 18h, os casais serão posicionados para entrar em cortejo no Parque do Povo, em direção à Pirâmide, local onde acontece o Casamento Coletivo.

A partir das 19h, a cerimônia é iniciada, com música, seguida da entrada do pajem e daminha de honra, entrada dos noivos e a celebração do juiz, que fará o momento do sim. Por fim, o Casamento Coletivo será “coroado” com momentos de poesia e a valsa dos casais.

O Casamento Coletivo será realizado na véspera de Santo Antônio e Dia dos Namorados num dos momentos mais memoráveis, no ano que também é celebrado os 160 anos de Campina Grande.

História do maior casório

Há 30 anos que essa tradição do Casamento Coletivo existe na cidade de Campina Grande. O evento já uniu mais de 2,5 mil casais. A celebração civil tem o caráter sócio-cultural, democratizando o acesso ao enlace a quem mais precisa. Est ano, esta celebração será feita de forma repaginada, mas sem perder a tradição.

Vale lembrar que os noivos inscritos tiveram acesso gratuito ao evento. Todas as etapas do matrimônio são inclusivas da sociedade, envolvendo cartório e arrumação, além da grande festa com apresentação musical e serviços de ótimas imagens, até a celebração em grande estilo no esperado dia.

Os preparativos envolvendo a papelada no cartório, a decoração da cerimônia, as vestimentas dos noivos, a maquiagem e o cabelo, entre outros, são disponibilizados e custeados pela Prefeitura de Campina Grande.

Para a assistente de serviços gerais da Arte Produções em Campina Grande, Laíse Suely Gonçalves de Araújo, o momento é o mais esperado da vida dela. “Hoje eu estou vivendo a véspera do meu casamento, um casamento coletivo que será realizado amanhã no Parque do Povo. Vai ser um dia muito especial para mim e meu noivo, porque a gente vai realizar esse sonho. Nós sabemos que é uma coisa muito difícil de se conseguir. Mas nós corremos, fomos atrás e para honra e glória do Senhor, estamos aí, entre os 100 casais”, comemorou.

Ela aconselhou aos interessados a procurarem realizar esse sonho, que, além de tudo, é gratuito e vale a pena como experiência de vida. “Eu sempre aconselho a todo mundo, que corra atrás desse sonho, que ele acontecerá de forma a mais bela possível. Estou muito feliz mesmo, é uma sensação inacreditável”, concluiu.