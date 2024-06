O mês de junho é um período expressivamente marcante no calendário cultural da região Nordeste, com grande impacto e forte movimentação em algumas cidades da Paraíba. Em Boa Vista, os festejos juninos, que foram iniciados no último dia 1º, prosseguem até o dia 13 de julho com a realização de mais uma edição do já tradicional São João nos Bairros e Arraiá Rural.

Assim como em anos anteriores, a programação de 2024, que ocorrerá em diversos pontos do setor urbano do município e em várias locadas da zona rural de Boa Vista, é diversificada, com uma grande variedade de apresentações, incluindo cantores, bandas, trios e outras manifestações culturais, como as quadrilhas juninas.

Na primeira semana, o cronograma contemplou localidades como a Lavanderia, Rua de Baixo, Santa Rosa e Alto da Barragem, prosseguindo na segunda semana pelo Lindolfo Pires, Rua de Cima, Espinheiro e Cacimba Nova. Na segunda quinzena, tem programação na Rua de Baixo, Alto Bonito, São Joãozinho, Rua de Cássio, Rua de Cima, Conjunto Demétrio, Malhadinha, Caluête e nos quiosques da Rua de Baixo.

Já dentro do mês de julho, os festejos continuam nas localidades da Farinha, Roçado do Mato, Rocinha, Bravo e Riacho Fundo, constando do calendário, ainda, as apresentações e encontros de quadrilhas. “O São João é uma forte expressão cultural do Nordeste e Boa Vista realiza uma festa bonita, aconchegante, que convida toda a região e todas as famílias para um período de muita alegria e celebração cultural”, afirmou o prefeito André Gomes.

Quem quiser atender ao convite do prefeito e da população de Boa Vista e desejar conferir o calendário da programação poderá encontrar maiores informações no site oficial do Município, através do endereço www.boavista.pb.gov.br.