Emoção, cores e tradição coroando o último dia do Festival de Quadrilhas – Etapa Campinense, que aconteceu no coração do Parque do Povo, a Pirâmide, na noite desta terça-feira (11), n’ O Maior São João do Mundo.

Se apresentaram, na ocasião, as juninas: “Flor de Lampião”, “Expressão Junina”, “Baião D2”, “Mistura Gostosa” e “Cestinha de Flores”. O brilho, os figurinos, os adereços, os enredos e os cenários tomaram forma transformando-se em belos espetáculos, que, mais uma vez, emocionaram o público presente.

“Foi a minha estreia como quadrilheiro. Eu já tinha ouvido falar que a Pirâmide tinha uma energia surreal durante o Festival e eu quero viver isso mais vezes. A Mistura Gostosa trouxe um tema muito pertinente, de combate ao racismo, a intolerância religiosa, a xenofobia e a homofobia. Mas, também mostrou o nosso poder de enfrentar tudo isso através das nossas tradições e da nossa cultura”, destacou Augusto Arruda, cantor da Mistura Gostosa.

Após as apresentações das cinco quadrilhas restantes, foram eleitas as três juninas que irão representar Campina Grande na Etapa Estadual do Festival de Quadrilhas, que ocorre na capital João Pessoa.

A banca de jurados – composta pelo professor-historiador e ativista cultural Jandir Souto; atriz e arte-educadora Joana Marques; o ator, coreógrafo e arte-educador Márcio Bacellar; o bailarino e ator Rodrigo Paes; a pesquisadora e bailarina Giseli Sampaio; o professor e ativista cultural Marinaldo Lira; e a coreógrafa, bailarina e professora Roberta Soares – avaliou uma série de critérios técnicos para a balizar a escolha das representantes.

As três primeiras colocadas, Moleka 100 Vergonha, Mistura Gostosa e Arraial em Paris se destacaram pelo desempenho, enredo, coreografia, talento e muita criatividade, além da representação da nossa cultura, mantendo viva as nossas raízes através da dança e teatralização.

Em seguida, ficaram Expressão Junina, Escurrega Mai Num Cai, Flor de Lampião, Rojão do Forró, Cestinha de Flores, Filhos de Campina, Arraial do 40 e Baião D2, que também mostraram muita desenvoltura e beleza na competição.

Com o apoio da Prefeitura de Campina Grande, através da Secretaria de Cultura (Secult), o Festival de Quadrilhas – Etapa Campinense se consolida, cada vez mais, como um dos eventos mais esperados d’O Maior São João do Mundo.