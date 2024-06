Casamento coletivo acontece na noite desta quarta-feira

No Dia dos Namorados, o tradicional casamento coletivo no Parque do Povo é o grande evento desta quarta-feira (12), na programação do São João de Campina Grande, a partir das 18 horas.

As noivas irão iniciar os preparativos, com maquiagem, cabelo, vestidos, momentos de relaxamento, a partir de meio-dia no Teatro Municipal Severino Cabral e no Senac. Já os noivos estarão concentrados no Centro Cultural Lourdes Ramalho a partir das 17 horas.

Um dos patrocinadores da festa deste ano, a rede atacadista Assaí realiza uma ação especial para os casais apaixonados.

Os casamentos coletivos terão, ao lado das igrejas de comemoração, um espaço com coração em neon com a frase “Casei em Campina Grande”, para que os recém-casados possam registrar em fotos e vídeos o momento. Cada casal ainda ganhará um vale-presente de R$ 300 para utilizar como bem entender nas lojas em Campina Grande ou nas demais unidades do Assaí no Nordeste.

“O São João é um momento especial para todas as regiões do Brasil, sobretudo para o Nordeste, onde a festa tem um significado ainda mais especial, marcado pela forte tradição cultural associada à data. Em Campina Grande, pessoas de todo o país vêm para celebrar as festas na cidade, ocasionando em uma grande movimentação na economia local, tanto para fins de turismo quanto de comércio. Pensando nisso, o Assaí preparou um estoque e conjunto de ofertas especiais para atender a todos, consumidores finais e micro e pequenos(as) comerciantes,), oferecendo uma variedade de sortimento de qualidade com preços baixos”, avalia Daniele Motta, Diretora de Marketing Regional da companhia.

A campanha do Assaí Atacadista para o São João de Campina Grande deste ano conta com a parceria de grandes artistas nacionais, o cantor Michel Teló e a cantora Raphaela Santos.

“Estamos muito felizes em contar com Michel Teló, um nome conhecido em todo o Brasil, e a Raphaela Santos, hoje um dos maiores nomes do brega pernambucano, que personificam o espírito festivo do São João, reforçando nossa conexão com essa tradição tão querida e destacando a nossa presença na festa enquanto o atacadista oficial da celebração”, comenta a Diretora de Marketing Regional.

A campanha, cujo conceito mote “São João do Assaí é arraiá até o sol raiá”, traduz um contagiante jingle que ressalta aspectos da tradição do São João e evidencia a variedade de sortimento que a companhia elabora para contribuir com o abastecimento de pequenos e micro comerciantes, que encontram, na ocasião, uma oportunidade para aumento de vendas.

Pelo segundo ano consecutivo, a companhia reforça a conexão do conceito da campanha com a marca, por meio da menção ao Sol nascente em “Sol Raiá”, tradução da origem japonesa do nome do Assaí (Asahi), criando, assim, uma campanha exclusiva e proprietária da empresa.

“Do milho cozido ao mugunzá, bolo de macaxeira ou bolo de fubá. A festa do modão é sempre São João”, assim diz um dos trechos da música.