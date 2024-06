Tradicional Arraiá do Sesc Açude Velho começa nesta quinta-feira

Em entrevista à Rádio Caturité FM, a assessora de imprensa do Sesc, Lizandra Alcântara, destacou que o Arraiá do Sesc é um evento pensado para toda a família, garantindo diversão para todas as idades. “Da criança ao idoso, todos se divertem. E, por isso, é um evento que já virou tradição no calendário junino da cidade”, afirmou Lizandra.

Este ano, o Arraiá do Sesc começa na quinta-feira, 13, a partir das 18h, com ingressos disponíveis tanto presencialmente no Sesc quanto online, pelo link no Instagram @sescpb.

– Para os trabalhadores do comércio, o valor é de R$ 10 e um quilo de alimento. Já o público geral paga R$ 20 e um quilo de alimento. Os alimentos serão destinados ao nosso projeto social Mesa Brasil – explicou Lizandra.

Programação do Arraiá do Sesc 2024

Quinta-feira, 13 de junho

Trio Forró do Sesc

Forró Campina

Fabiano Guimarães

Sexta-feira, 14 de junho

Os Anselmos

Jonny Garotinho

Amazan (foto)

Sábado, 15 de junho

Pingo dos 3

Jeito Nordestino

Aveloz

Além da diversão garantida, o Arraiá do Sesc também é um evento solidário. Todos os alimentos arrecadados com a venda dos ingressos serão destinados ao projeto Mesa Brasil. Esta iniciativa do Sesc visa combater a fome e o desperdício de alimentos, distribuindo doações para pessoas em situação de vulnerabilidade.