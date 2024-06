Em plena segunda-feira, o Parque do Povo ficou lotado de pessoas celebrando o Maior São João do Mundo. Apesar de não ter atrações no palco principal na segunda, que é dia de retornar às responsabilidades depois do final de semana, muitas famílias e amigos gostam de aproveitar o espaço.

Com o Festival de Quadrilhas, trios de forró, apresentações musicais e muita comida gostosa, a população de Campina Grande escolhe a segunda-feira para se divertir e confraternizar com os entes queridos. Maria Luiza e sua família preferiram comparecer neste dia pela tranquilidade da programação: “trouxemos a família, as crianças para passear e valorizar a nossa cultura, porque somos paraibanos.”

Entre os muitos dançarinos nas ilhas de forró, as quadrilhas juninas também brilharam na Pirâmide, onde ocorreu o Festival de Quadrilhas, uma das atrações favoritas dos visitantes do Parque do Povo. O público vibrou, emocionou-se, sorriu e dançou ao som das seis quadrilhas que deram um verdadeiro espetáculo: Arraiá do 40, Escurrega Mas Num Cai, Rojão do Forró, Filhos de Campina, Moleka 100 Vergonha e Arraial em Paris.

Nivanilda Figueiredo, espectadora que estava na primeira fila da plateia, mostra seu amor pelas quadrilhas e pela cultura nordestina: “eu gosto porque é uma tradição de Campina Grande, é um show, um espetáculo. Pra mim, eu gosto de vir porque a gente se distrai e enaltece a nossa cidade.”

De casais dançando, para crianças brincando, a segunda-feira prova ser um dia tranquilo para a diversão em família e amigos.

Em uma das ilhas de forró, Renata Frazão dança com seu namorado e compartilha sua motivação para estar ali: “Aproveitamos a oportunidade, já que não há um show específico hoje. Gostamos de vir para conhecer a nova estrutura, especialmente com a ampliação deste ano. Estávamos ansiosos para ver como ficou.”