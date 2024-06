A Prefeitura Municipal de Campina Grande, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, intensificou as ações de saúde durante o São João 2024, garantindo atendimento médico e ações de prevenção para os forrozeiros.

Em entrevista à Rádio Caturité FM, a coordenadora das ações de saúde no São João, Bárbara Aragão, traçou um balanço das atividades e destacou os principais pontos de atendimento.

– Nosso maior ponto de ocorrências continua sendo o Parque do Povo. Já realizamos quase mil atendimentos. Também temos pontos de apoio em Galante, São José da Mata, Catolé de Boa Vista e Vila do Artesão – frisou.

A coordenadora explicou que a maioria das assistências está relacionada a embriaguez, mas também foram registrados casos de oscilação de pressão, desmaios e outros sintomas mais leves. “De quinta a domingo, os atendimentos dobram no Parque do Povo. Nos distritos, o fluxo é mais tranquilo”, complementou.

Para garantir a saúde dos campinenses e turistas, a Prefeitura de Campina Grande montou uma estrutura completa no Parque do Povo, incluindo posto médico com 21 leitos com equipe médica, técnicos de enfermagem, condutores socorristas, ambulâncias, equipes móveis e ponto de apoio na parte dos restaurantes.

Veja a entrevista:

*Vídeo: ParaibaOnline

