Padre Nilson e outras atrações no Parque do Povo nesta terça

Depois da pausa dessa segunda no palco do Arraial Hilton Motta, a noite desta terça-feira, 11, terá mais uma programação com atrações religiosas. Desta vez com o missionário Teto Fonseca e o padre Nilson. O público, que já aprovou a inclusão das terças religiosas programação, deve mais uma vez comparecer para momentos de louvor.

Além dos shows no Arraial Hilton Motta, haverá programação em todo o Parque do Povo, incluindo o Parque Evaldo Cruz. Os espetáculos da Fonte Luminosa acontecem em quatro horários: às 17h30, 19h30, 21h e 23h. No Coreto, se apresentam Curió de Santa Rosa e Barra Mansa, a partir das 21h20.

Os portões do Parque do Povo serão abertos às 17h. Confira, também, as atrações do palco cultural, pirâmide Jackson do Pandeiro e das ilhas de forró, todas a partir das 18h:

Palco Cultural:

– Carlinhos do Acordeon

– Tempero Completo

Pirâmide Jackson do Pandeiro:

– Festival de Quadrilhas Juninas Campinense

Ilha Seu Vavá:

– Trio Zé de Otacílio

– Trio Arara

Ilha Zé Bezerra:

– Trio Matutino

– Trio Mete Xote

Ilha Zé Lagoa:

– Trio Forró Casa de Palha

– Trio Forró do Vicentão.