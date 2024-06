´Cumpade João´ vai estar hoje no ´Ideia Livre´ da Rede Ita

O premiado ´cumpade João´ (João Barreto), da Casa do Cumpade no distrito de Galante, em Campina Grande, é o entrevistado de hoje na série junina do programa Ideia Livre, que a rede Ita (antiga TV Itararé) está levando ao ar.

Começa às 22 horas, logo após o Jornal da Cultura.

Nesta edição, participam como debatedores o jornalista Leandro Pedrosa, da Rede Ita; o empresário Alexandre Moura; e a gastróloga Aline Diniz.

Na apresentação o jornalista Arimatéa Souza.