A secretária de Desenvolvimento Econômico de Campina Grande, Tâmela Fama, comentou sobre o movimentado segundo fim de semana do Maior São João do Mundo, especialmente sobre o tumulto no Parque do Povo no sábado, 8.

Com apresentações de artistas como Nattanzinho e Felipe Amorim, o espaço atingiu a capacidade máxima de 73.500 pessoas, resultando no fechamento dos portões e na tentativa de invasão por alguns forrozeiros.

Ela destacou que essa edição de 2024 era muito aguardada e as expectativas foram atendidas com sucesso de público.

“Passamos mais de dois meses alinhando detalhes com o Ministério Público, prefeitura, Arte Produções e órgãos de segurança,” afirmou, ressaltando a importância do planejamento.

Apesar das dificuldades em conter a multidão, a secretária enfatizou que não houve intercorrências graves e elogiou a ampliação do espaço físico do Parque do Povo.

“Se não fosse pela coragem do prefeito Bruno Cunha Lima em ampliar o nosso espaço, teríamos fechado os portões muito antes,” observou.

A secretária informou que uma audiência com o Ministério Público está marcada para a próxima quarta-feira, 12, onde será discutida a necessidade de novos alinhamentos com os órgãos de segurança para garantir o sucesso contínuo do evento.