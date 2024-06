Com “O Maior São João do Mundo” em sua décima primeira noite, a cidade de Campina Grande se transforma em um destino turístico atraente para visitantes de diversas regiões. A festa, que celebra a cultura nordestina com shows, quadrilhas, comidas típicas e muito forró, movimenta a economia local e proporciona uma imersão na rica tradição junina. A diversidade de turistas inclui paraibanos de outras cidades, pessoas de estados vizinhos e mesmo de outros países.

Para muitos turistas, a experiência de participar do São João de Campina Grande vai além das festividades noturnas. A cidade oferece uma série de atrações durante o dia, como passeios históricos, visitas a museus e feiras de artesanato, que destacam a cultura local. Mas, o ponto alto obviamente é o Quartel General do Forró.

Encontramos o casal Carlos André e Jane Soares que vieram da cidade de Monteiro, no Cariri paraibano, e que nos falaram das suas impressões. Ela, que veio pela primeira vez para os festejos, afirmou que “tudo chamou atenção, desde o início, desde que cheguei aqui estou bem animada com a festa”. Já ele afirmou ser importante mostrar o São João de Campina para sua esposa para “apresentar as culturas e coisas boas que temos para conhecer. Espero que ela goste e se sinta bem”.

Tayná Araújo (foto), da cidade de Aracaju, também veio para o São João de Campina Grande pela primeira vez. Ela nos disse que a fama de maior do mundo a trouxe para conhecer a festa: “Tem muita gente, o colorido e voltarei de novo”.

Nathanael Rocha (foto), pela segunda vez na festa e vindo da cidade do Recife, disse que neste ano o que mais chamou atenção foi o novo layout: “Conheci a festa por causa de um amigo meu que mora aqui na cidade, que me convidou e vim. O que mais me chamou atenção foi a fama do evento, o novo layout, a organização dos espaços, a localização da fogueira, achei bem mais interessante”, enfatizou. Mesmo sendo pernambucano, ele ousou dizer que o São João de Campina é o maior: “Eu sei que pode gerar intriga, mas eu posso dizer que a festa de Campina é realmente maior e consegue se destacar um pouco mais do que Caruaru”, pontuou.

O São João de Campina Grande é mais do que uma festa, é uma celebração que une pessoas de diferentes origens em torno da alegria e da cultura nordestina. Para os turistas, a experiência vai além do entretenimento, proporcionando memórias duradouras e um profundo apreço pela riqueza cultural da cidade.

À medida que a festa continua a crescer em popularidade, a cidade se firma cada vez mais como um destino imperdível no mês de junho.

*Repórter Junino – Reportagem: Diney de Melo/ Fotografia: Elisa Bernardo/ Edição: Gabryele Martins