São João de Campina Grande: número de turistas supera expectativas

Que Campina Grande é um dos principais destinos do Brasil no mês de junho, não é novidade. Prova disso é que neste segundo fim de semana de festejos juninos d’O Maior São João do Mundo 2024, mais de 100 ônibus de turistas estiveram na cidade.

A informação foi da Coordenadoria de Turismo da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico (SEDE), de acordo com dados colhidos junto a Superintendência de Trânsito e Transportes Públicos (STTP) de Campina Grande.

Pablo Jatobá, titular da Coordenadoria de Turismo, pontuou que os números representam o atestado de eficácia do trabalho de divulgação que foi realizado desde o início do ano, não só na Paraíba, mas em diversas regiões, entre elas as principais capitais do Brasil, como Belo Horizonte, Rio de Janeiro e São Paulo.

“Os dois primeiros finais de semana superaram as expectativas e, especificamente, nesse segundo. Podemos dizer que a movimentação acima da média foi ainda mais visível. Toda a classe produtiva e os próprios membros do Trade Turístico do município estão atestando isso. Restaurantes, bares, equipamentos de festa privados lotados, comprovando também que a festa não se restringe ao Parque do Povo, mas também nesses espaços e nos distritos. O dado só mostra a força da marca São João e reafirma Campina Grande como um dos principais destinos da época”, celebrou Jatobá.

O titular da coordenadoria falou ainda sobre as expectativas para os próximos fins de semana, tendo em vista a proximidade das datas consideradas ‘ápice’ da festa.

“A impressão é de que devemos ter ainda mais movimento nos próximos dias. Vem aí o feriado de São João onde, historicamente, já temos esse aumento. Seguiremos trabalhando e fortalecendo nossa festa, para seguirmos colhendo, como já estamos, os frutos de um trabalho correto de divulgação da cidade”, falou.