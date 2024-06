Prefeitura de Campina Grande divulga roteiro do Casamento Coletivo

A semana entra com muita expectativa para o Casamento Coletivo 2024, a dois dias do tão esperado “sim”, que mudará a vida dos 100 casais inscritos em um dos eventos culturais mais importantes d’O Maior São João do Mundo.

O roteiro do Casamento, que acontece na próxima quarta-feira, 12 de junho, contempla diversas atividades, desde a preparação dos noivos, momentos de descontração, entre outras programações realizadas pela Prefeitura de Campina Grande, por meio da Secretaria de Cultura (Secult).

A arrumação das noivas, que contempla maquiagem, cabelo, vestidos, momentos de relaxamento, entre outras coisas, ocorre a partir de meio-dia no Teatro Municipal Severino Cabral e no Senac.

Já os noivos estarão concentrados no Centro Cultural Lourdes Ramalho a partir das 17h.

Às 18h os casais serão posicionados para entrar em cortejo no Parque do Povo, em direção à Pirâmide, local onde acontece o Casamento Coletivo.

A partir das 19h, a cerimônia é iniciada, com música, seguida da entrada do pajem e daminha de honra, entrada dos noivos e a celebração do juiz (momento do sim). Por fim, o Casamento Coletivo será “coroado” com momentos de poesia e a valsa dos casais.

Casamento Coletivo

O Casamento Coletivo será realizado, como manda a tradição, na Pirâmide do Parque do Povo no dia 12 de junho, véspera de Santo Antônio e Dia dos Namorados, em um dos momentos mais memoráveis d’O Maior São João do Mundo, que este ano celebra os 160 anos da Rainha da Borborema.

Em três décadas de tradição, o Casamento Coletivo já uniu mais de 2,5 mil casais.

A celebração civil – que tem o caráter sócio-cultural, democratizando o acesso ao enlace a quem mais precisa, será feita de forma repaginada, mas sem perder a tradição.

Vale lembrar que os noivos inscritos têm acesso, de forma totalmente gratuita, a todas as etapas do matrimônio até o grande dia.

Os preparativos envolvendo a papelada no cartório, a decoração da cerimônia, as vestimentas dos noivos, a maquiagem e o cabelo, entre outros, são disponibilizados e custeados pela Prefeitura de Campina Grande.