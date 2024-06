Momento Junino 2024: 6º evento na frente e por trás das câmeras

O Momento Junino ofereceu na tarde deste sábado, 8, o sexto de um total de dez eventos. Na ocasião, além dos intervalos com o Trio Forró do Bom, a plateia desfrutou dos shows de Roberto Silva, Banda Cascavel e Brasas do Forró.

A TV Borborema, afiliada do Sistema Brasileiro de Televisão (SBT), é responsável pela organização do programa, que já encanta o público há 24 anos. O local da vez, escolhido para viver essa festa, foi o Quadrilhódromo, localizado no Parque Evaldo Cruz, recentemente inaugurado, e que está diretamente ligado ao Parque do Povo, onde acontece grande parte dos festejos juninos do São João de Campina Grande.

No calor do “pingo do mêi dia” – expressão popular nordestina, que se refere às altas temperaturas das 12 horas -, o local já foi muito bem recebido pelo público, que chamou a atenção para a área bem ventilada.

A senhora Alba Calixto, acompanhada de sua mãe, Neusa Venâncio, elogia a organização do evento e parabeniza Campina Grande pela 41ª edição d’O Maior São João do Mundo: “Esse evento não só valoriza Campina Grande, ele valoriza o país. É o Maior São João do Mundo. O Parque do Açude Novo é uma maravilha! Eu sempre venho todos os anos, mas dessa vez, está diferente. O quadrilhódromo ficou maravilhoso. Aqui é espaçoso, ventilado… eu trouxe minha mãe para prestigiar, porque é muito bom”. Neusa ainda completa que o programa acontece em um horário tranquilo, ao contrário da noite (no Parque do Povo), lembrando que o São João de Campina possui comemorações alternativas.

Rafael Bessa, um dos vocalistas da banda Brasas do Forró, expressa a satisfação dos artistas, de modo geral, em experimentar d’O Maior São João do Mundo: “O sentimento de só estar em Campina Grande e participar do São João da cidade é uma emoção para qualquer artista. Todo artista começando, almeja um dia estar em Campina Grande fazendo forró, ainda mais fazendo forró tradicional, que Brasas vem levando. Diante de tantas coisas que a gente vê por aí, manter a essência, manter a pegada, manter uma banda sem letras pejorativas, e tal, é muito massa para a gente”.

E justamente por fomentar a cultura e dar visibilidade a esses artistas tradicionais do forró, dentre outros motivos, o Momento Junino é considerado Patrimônio Cultural e Imaterial da Paraíba. É mais um evento em que as engrenagens da cidade estão girando, do turismo à economia, por exemplo.

Gilberto Pereira e Iran do Algodão-Doce, como é conhecido, são comerciantes, e anseiam pela crescente de vendas proporcionada pelo São João. Iran vê o projeto como uma oportunidade e faz questão de estar presente sempre que tem o Momento Junino.

“Mudou lá para perto da Estação Velha, eu fui, aqui na Pirâmide, eu tô lá, quase todas as vezes, e aqui no Açude Novo também. O que eu mais gosto aqui é que as pessoas compram e ficam satisfeitas com meu produto, e também curtir as bandas, as atrações, que o Momento Junino traz”.

O vendedor de algodão-doce também reflete sobre o quanto o São João é efetivo no envolvimento de pessoas para o crescimento da cidade: “É uma festa, onde a cidade toda trabalha. É uma festa que incentiva as pessoas trabalharem, mesmo aqueles preguiçosos, ainda trabalham”, brincou o comerciante.

Beatriz Ferreira já está há dois anos na produção do projeto e compartilha os primeiros desafios, que começam com as preparações, muito antes do mês de junho. Ela garante que a maioria das bandas que conhecem o Momento Junino têm vontade de participar, de ir até o palco, porque sabem do público caloroso e da credibilidade do programa.

“Já é um programa muito tradicional; tem mais de 20 anos aí na TV, e todo ano só se renova. E bandas como Brasas do Forró, que cantam com a gente, já fazem quase o tempo do programa, e toda vez renovar esse afeto, esse amor, esse carinho, e trazer o forró para o povo é de forma especial”, comenta a produtora.

Beatriz ressalta a prioridade em trazer artistas da terra (mesclando com outros que vêm de fora), grupos musicais, quadrilhas e trios, para uma programação que começa antes do São João de Campina Grande e termina depois, resultando em um programa que possui uma das maiores audiências da TV Borborema.

A edição 2024 do Momento Junino traz novidades na variedade de locais, na mesclagem de artistas, na cobertura para redes sociais e na qualidade das transmissões. Em Campina Grande se faz O Maior São João do Mundo dentro e fora do Parque do Povo.

*Repórter Junino – Reportagem: Paloma Mahely/ Fotografia: Amanda Suêlha/ Edição: Milena Ferreira