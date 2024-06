Festival de Quadrilhas Etapa Agreste define três melhores juninas da região

Terra dos Fortes, Chamego Medonho e Paixão Junina foram as quadrilhas juninas classificadas, em 1º, 2º e 3º lugar, respectivamente, durante o Festival de Quadrilhas Juninas Etapa Agreste. O evento, realizado pela Associação de Quadrilhas Juninas de Campina Grande (Asquaju-CG), com o apoio da Secretaria Municipal de Cultura (Secult), ocorreu durante as noites do último sábado e domingo, 8 e 9 de junho.

Com temas diversos, mas sempre reforçando a importância da cultura do Nordeste, durante os dois dias de Festival, 15 quadrilhas da região Agreste da Paraíba trouxeram muita cor e dança para dentro da Pirâmide do Parque do Povo, no coração d’O Maior São João do Mundo, encantando a todos que lotaram o espaço com o intuito de prestigiá-las.

A mesa de jurados avaliou os seguintes tópicos: entrada, figurino, marcador, coreografia, animação, conjunto, repertório, casamento e saída.

As três quadrilhas com melhor colocação seguem para disputar o Festival Paraibano de Quadrilhas Juninas, que ocorrerá em Santa Rita, Região Metropolitana de João Pessoa, nos dias 15, 16, 17 e 18 de junho.

A Pirâmide do Parque do Povo sediará ainda, nesta segunda-feira (10) e na terça-feira (11), mais dois dias de Festival de Quadrilhas, dessa vez com juninas de Campina Grande. Na Etapa Campinense, as três melhores também garantem vaga no Paraibano.

Confira a colocação de cada quadrilha da Etapa Agreste:

Terra dos Fortes

Chamego Medonho

Paixão Junina

Malícia de Menina

Arriba Saia

Cheiro de Malícia

Uma Família em Missão

Sanfoninha

Só Pra Você

Filhos do Sertão

Serra Bonita

Explosão da Paixão

Rosas de Ouro

Arraiá de Fagundes

Mandacaru.