Domingo foi novamente de grande público no Parque do Povo

A banda paraibana Mexe Ville foi a primeira atração a se apresentar e passeou por sucessos conhecidos do público. Para a cantora Stephanie Melo (foto), que faz parte da atual formação da banda, se apresentar pelo terceiro ano consecutivo no Parque do Povo é uma grande emoção.

“Descrever a sensação de pisar no Parque do Povo como campinense e como cantora é igualmente não conhecer o mar e vê-lo pela a primeira vez. Faço parte da geração mais recente e para mim é uma satisfação estar aqui e ouvir as pessoas cantando nossas canções. Quem não sabia, hoje aprendeu”, disse.

Antes de subir ao palco Edson Lima e Adma Andrade, da banda Limão com Mel, falaram da expectativa em voltar ao São João de Campina Grande.

“Há mais de 20 anos subo no palco é e sempre uma responsabilidade grande cantar na terra do Maior São João do Mundo. Pra nós é uma felicidade cantar músicas que atravessam gerações, com um repertório daqueles que vai emocionar. São 30 anos de história da Limão com Mel”, disse Adma.

Feliz em voltar à banda no pós-pandemia, aceitando o convite de ingresso por mais uma década, Edson Lima confirmou um grande show.

“Comecei com a Limão com Mel em 93 e, de lá pra cá, são muitas alegrias. Tive umas férias de 20 anos. Formei a Gatinha Manhosa e, pós pandemia, recebi o convite para voltar. O que posso dizer é que hoje vamos trazer canções que marcaram a história porque cantamos amor, carinho, traição, decepção saudade e distância. Podem esperar um show marcante”, garantiu.

A banda foi além das expectativas, com um repertório do romântico ao forró raiz, com direito aos forrozeiros improvisando uma quadrilha junina dentro do Arraial Hilton Motta.

“Não tem coisa melhor relembrar os bons tempos de quando era mais jovem e curtir essas músicas com a minha esposa. São mais de 20 anos juntos e hoje estou aqui com ela e meus filhos, ouvindo um forró de qualidade como o de Limão com Mel e aguardando Tarcísio do acordeon, aproveitando que o Parque do Povo tá com bom espaço. Dá pra me mexer com tranquilidade, disse o açougueiro”, Anderson de Araújo.

Quem também trouxe a esposa e filha para passear no PP e dançar ao som de Limão com Mel foi Edmundo Batista.

“Hoje é o primeiro dia deste ano que nós estamos vindo. Eu gostei muito do espaço porque ficou bem separado. Dá pra aproveitar com a família”, relatou o autônomo.

Para a esposa dele, Vanessa Magalhães, a noite foi bem proveitosa. Deu pra passear com a filhinha do casal e ainda dançar agarradinho.

“Eu amei tudo e fiquei encantada com o novo espaço. Trouxemos nossa bebê pra passear e ainda aproveitamos pra curtir um pouquinho dos shows”, confirmou a operadora de caixa.

O público também cantou junto com o alagoano Mano Walter (foto), terceira atração da noite, que relembrou a música “O que houve?”, gravada em dueto com Marília Mendonça, com a imagens saudosa da artista no telão, além de outros sucessos e mix de DJ no palco.

“Sentir essa energia do início ao fim. A turma cantando e se divertindo, não tem preço”, relatou.

A responsabilidade de encerrar a noite ficou com Tarcísio do Acordeon.

“Pela segunda vez estou em Campina Grande e o público pode esperar tudo de mim. A Paraíba sempre me abraçou e vou me dedicar”, garantiu o cearense.