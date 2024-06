No sábado (8), no São João de Campina Grande, teve início a Etapa Agreste do Concurso de Quadrilhas Juninas da Paraíba. No total, sete juninas se apresentaram, sendo elas: Arraiá de Fagundes, Paixão Junina, Serra Bonita, Mandacaru, Arriba Saia, Malícia de Menina e Sanfoninha. Todas carregaram consigo a representação de suas cidades, contando histórias que evidenciam a cultura nordestina.

Ronildo Cabral, 53, advogado, participou como jurado neste ano. Ele compartilhou conosco o que mais o emociona nas apresentações: “Sempre o que a gente percebe é o entusiasmo, o amor, a alegria e a perseverança das pessoas que fazem a quadrilha. Então, no geral, essas quadrilhas fazem tudo com pouco recurso, com o que dá pra fazer. Mas sempre dão um show quando chega na hora de se apresentar e todas as dificuldades ficam para trás”, comentou.

A junina Mandacaru teve apenas três meses para se preparar, mas isso não foi empecilho para eles, que se orgulham de participar do Maior São João do Mundo. “É importante demais levar o nome da nossa cidade, estar representando nossa cidade no Maior São João do Mundo. A ansiedade fica a mil. (…) é o sonho de qualquer quadrilha junina estar dançando aqui em Campina Grande”, disse Adriel, coordenador da Mandacaru.

Viviane Moura, 18, rainha da junina Arriba Saia, se consagrou como a rainha campeã do Agreste paraibano neste ano e nos contou das suas expectativas para esta temporada: “É muita emoção! Só de estar aqui na Pirâmide do Parque do Povo, um evento anual que tem que ter pelo menos uma junina se apresentando, é de lei. Para mim, representar a minha junina é a coisa mais maravilhosa da minha vida”.

A junina Sanfoninha levou como temática “Recordar Hoje é o Meu Tema – Lembrança dos Antigos Tropeiros da Borborema”. Berg Ferreira, idealizador do tema e neto de um tropeiro, fala com orgulho sobre a proposta e se sente honrado por representar um tropeiro na quadrilha: “No ano em que Campina completa 160 anos de história, a gente vem lembrar desses que foram os principais responsáveis pelo crescimento e desenvolvimento social econômico da cidade. Na época deles, Campina Grande se tornou a segunda maior exportadora de algodão do mundo e nós viemos fazer essa singela homenagem”.

Ele complementa falando da importância das quadrilhas para a cultura nordestina: “Eu acho que se as quadrilhas morrerem, acaba a cultura nordestina. A gente leva muita coisa boa, como esse ano a gente vem trazendo os tropeiros; os meninos da Malícia de Menina vêm falando sobre as benzedeiras; amanhã o Cheiro de Malícia vai falar sobre a fé também. Eu acho que são temas enriquecedores para nossa cultura”, frisou.

Todas as juninas estavam emocionadas em participar da festa do Maior São João do Mundo, carregando consigo a gratidão em apenas se apresentar na Pirâmide do Parque do Povo.

Mas a emoção não foi apenas dos quadrilheiros, o público em volta também se emocionou e teve todas as suas expectativas superadas com as apresentações.

Alguns tiveram até mesmo a oportunidade de conhecer mais da cultura nordestina. Foi o caso de Daniel Romelro, de BH, que veio por influência dos amigos e se encantou com as juninas: “É muito lindo. As pessoas envolvidas, os jovens envolvidos com a dança, eu acho sensacional”, contou.

Carolina Ferreira, 39, veio do Rio de Janeiro e também se encantou pelas histórias contadas pelos quadrilheiros: “Eu estou achando impressionante, a gente não tem ideia da grandiosidade da festa, é tudo lindo. Lembra um pouco, de certa forma, o que nós teríamos de escola de samba. A avaliação dos quesitos, de membros, a roupa, a estrutura. É belíssimo”.

Nesta noite do domingo, aconteceu a segunda Etapa do Agreste na Pirâmide do Parque do Povo. As apresentações ficaram por conta de: Rosas de Ouro, Terra dos Fortes, Chamego Medonho, Uma Família em Missão, Explosão da Paixão, Filhos do Sertão, Só pra Você e Cheiro de Malícia.

*Repórter Junino – Reportagem: Sara Kely/ Fotografia: Marta Paiva/ Edição: Milena Ferreira