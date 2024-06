O segundo fim de semana do Maior São João do Mundo, em Campina Grande, foi marcado por um grande tumulto no Parque do Povo.

Com apresentações de artistas como Natanzinho e Felipe Amorim, o espaço atingiu sua capacidade máxima de 73.500 pessoas, levando ao fechamento dos portões e resultando em tentativas de invasão.

O comandante do CPR 1 da Polícia Militar, coronel Gilberto, abordou as medidas de segurança.

Ele destacou que a polícia militar está trabalhando para encontrar soluções e que uma reunião está agendada com o Ministério Público para discutir possíveis medidas.

“Estamos diante do maior São João do mundo, e é crucial que a infraestrutura acompanhe o crescimento do evento,” afirmou.

Ele elogiou a atuação da tropa de choque, que agiu de forma civilizada e respeitosa, evitando o uso de força desnecessária.

“A tropa de choque tomou posição em três entradas, identificando as aglomerações sem disparar elastômeros ou bombas de gás lacrimogêneo, respeitando a dignidade da pessoa humana,” explicou o coronel.

O coronel também destacou a necessidade de respeitar a capacidade máxima do Parque do Povo para garantir a segurança de todos os presentes.

Ele enfatizou que a superlotação pode ocorrer novamente em eventos futuros, e é essencial que todos sigam as orientações de segurança estabelecidas pelas autoridades.

*com informações da Rede Ita