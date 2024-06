Achados e Perdido do Parque do Povo registra 50 atendimentos

Funcionando na réplica dos Correios e Telégrafos, no Parque do Povo, o serviço de Achados e Perdidos da Prefeitura de Campina Grande contabiliza, desde a abertura dos festejos d’O Maior São João do Mundo, em 29 de maio, cerca de 50 atendimentos às pessoas que perderam documentos e outros objetos no local da festa.

Entre os itens perdidos e entregues no setor estão documentos, como a CNH e RG, além de objetos, a exemplo de controles de portão e chaves de quartos de hotel.

Os responsáveis pelo setor, que é administrado pela Secretaria Municipal de Assistência Social (Semas), lembram que, quem encontrar pertences em qualquer local, seja no Parque do Povo ou no Parque Evaldo Cruz, pode se dirigir ao setor que funciona na réplica dos Correios e Telégrafos, das 18h até a meia-noite.

Para documentos e objetos perdidos em outros pontos na cidade, o ideal é se dirigir ao serviço que também funciona no Terminal de Integração de Passageiros, das 7h às 17h

Até o momento, de acordo com os servidores da Semas, foi realizada apenas a entrega de um RG, ao portador, que perdeu em uma das noites de grande aglomeração.

Samara Barbosa, auxiliar administrativa e uma das responsáveis pelo serviço, lembra que as pessoas podem utilizar cópias dos documentos ou guardá-los de forma segura, como dentro de bolsas de pessoas que estiverem na companhia.

Também é importante estar ciente da localização do serviço no Parque do Povo, em caso de necessidade.

“Estamos no local todas as noites, sempre a partir das 18h, prontos para atender a todos campinenses e turistas, em caso de extravio de documentos e outros pertences. Se alguém já passou por essa situação, nesse início da festa, pode se dirigir ao nosso ponto no PP, ou mesmo no Terminal de Integração, que funciona das 7h às 17h, que estamos prontos para os ajudar”, ressaltou Samara Barbosa.

Prazo para retirada

Importante lembrar que os objetos perdidos, no Parque do Povo, mesmo com a finalização do período junino, podem ser retirados posteriormente no Terminal de Integração, desde que esteja no prazo de até sessenta (60) dias, contados desde a entrada no setor. Caso a retirada não seja realizada, o material segue para doações.