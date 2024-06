São João em Campina Grande: saiba o que é o ´open xixi´

Para que a experiência do Maior São João do Mundo seja aproveitada com a alegria que esse período carrega, diversas estratégias são criadas para maior comodidade e segurança dos campinenses e turistas que prestigiam a festa.

Um dos métodos encontrados para melhorar a experiência do público e ainda por cima render um dinheirinho extra foram os banheiros privados.

Saulo Florico é dono de um desses estabelecimentos. Aproveitando um espaço de garagem, Saulo firmou parceria com o Seu Ari e, desde sábado, oferecem o serviço de “Open Xixi”, como nomearam.

“Estamos participando da nova versão do Maior São João do Mundo e fico muito feliz de poder participar desse momento. Participei da primeira edição do São João de Campina Grande e hoje estou ajudando com o Open Xixi”, compartilhou Saulo.

O serviço funciona por R$ 2 por cada utilização do banheiro ou por R$ 10 a noite inteira, aceitando dinheiro em espécie e Pix, até terminar o último show da noite e o Parque do Povo começar a se preparar para mais um dia de atrações.

“A cada dia aqui fica mais conhecido e nós somos procurados pela comodidade, segurança e limpeza”, afirmou o dono do Open Xixi.

Eduardo Ricardo é funcionário da distribuidora de bebidas CBA e, em parceria com o estabelecimento Pizza Mestre, também oferece banheiro privado. A iniciativa surgiu da oportunidade de oferecer à população um ambiente com mais acolhimento.

“Nós decidimos ofertar pela demanda; o pessoal está preferindo pagar para utilizar o banheiro com mais higiene e segurança”, disse Eduardo. No Pizza Mestre, o serviço custa R$ 5 por noite.

Essa iniciativa mostra que o São João é realmente feito pelo povo e para o povo, garantindo que todos possam aproveitar a festa com mais conforto e tranquilidade.

*Repórter Junino – Reportagem: Nathália Aguiar/ Fotografia: Gabryele Martins/ Edição: Milena Ferreira