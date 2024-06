O São João de Campina Grande não para: assista ao vivo aqui

Outra noite de muito forró, cultura e celebração junina em Campina Grande no Maior São João do Mundo.

Neste domingo (9), todos os palcos terão apresentações musicais, além do famoso desfile do Festival de Quadrilhas Juninas etapa Agreste.

Os shows da noite no palco principal são do “forró das antigas” da banda paraibana Mexe Ville, da pernambucana Limão com Mel e do alagoano Mano Walter, além do piseiro do cearense Tarcísio do Acordeom.

Todos os dias, o Parque do Povo abre os portões de segunda a sexta, às 17h, e nos sábados, domingos e feriados, a partir das 16h.

Assista aqui a transmissão ao vivo:

https://www.youtube.com/watch?v=0wEHOsVUQ38

Aproveite e veja muitos vídeos especiais no Instagram do nosso site: @paraiba_online