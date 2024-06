Quatro polos d’O Maior São João do Mundo 2024 estarão a todo vapor na manhã e tarde deste domingo (9). São três distritos e a Vila do Artesão mostrando o que há de melhor do forró. As atrações do palco principal no distrito de Galante, para onde a maioria dos forrozeiros vai, serão Walkyria Santos, Deanzinho e Jefferson Arretado.

Acompanhem todas as programações com os horários de início em cada palco:

Galante

Principal – a partir das 10h

Walkyria Santos

Deanzinho

Jefferson Arretado

Mercado – a partir das 10h

Trio Introdução Musical

Trio Ian Sanfoneiro

Trio Fogo no Forró

Ilha 1 – a partir das 10h

Trio Forrozão sem Frescura

Trio Aconchego

Trio Forró da Massa

Ilha 2 – a partir das 10h

Trio Amados do Forró

Trio Galantense

Trio Oásis

São José da Mata – a partir das 17h

Palco único

Trio Casa de Palha

Trio Zé de Otacílio

Clarissa e Milkaele

Catolé da Boa Vista – a partir das 10h

Palco único

Trio Zé Ramires

Trio Serginho do Acordeon

Tarcila Barros

Vila do Artesão – a partir das 12h

Trio Mel com Cana.