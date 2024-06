A cidade de Cabaceiras, conhecida como a “Roliúde Nordestina”, recebeu nesse sábado (8) um Fampress com um grupo de jornalistas, influenciadores digitais e guias de turismo. O objetivo dessa ação, realizado pela Empresa Paraibana de Turismo (PBTur) em parceria com a Secretaria de Estado do Turismo e Desenvolvimento Econômico (Setde) e a Prefeitura de Cabaceiras, foi divulgar o destino e o maior festival de caprinos e ovinos do Brasil: a Festa do Bode Rei.

A 25ª edição do evento teve início na quinta-feira (6) e continua até este domingo (9), oferecendo muita cultura, forró, artesanato, gastronomia e competições relacionadas à capriovinocultura.

Durante o festival, o grupo teve a oportunidade de conferir os produtos fabricados no município, especialmente os feitos em couro, que representam uma das principais fontes de renda local. A gastronomia também foi um destaque do evento. Quem visita Cabaceiras tem a experiência de degustar a cachaça “Xixi de Cabrita” e experimentar o melhor da culinária bodística.

Os jornalistas e influenciadores participaram também de um roteiro turístico e cultural, conhecendo o famoso letreiro da “Roliúde Nordestina”; os locais onde foram gravadas cenas do filme “O Auto da Compadecida”, casarões históricos, a Rota do Couro e o Lajedo do Pai Mateus.

Ferdinando Lucena, presidente da PBTur, ressaltou a importância dessa ação para promover o turismo em Cabaceiras. “O Fampress é mais uma iniciativa do Governo do Estado para fortalecer as regiões turísticas, ampliando a visibilidade de festividades como o Bode Rei e impulsionando o turismo regional”, comentou.

O interlocutor do Programa de Regionalização do Turismo da Paraíba, Miguel Ângelo, enfatizou que a interiorização do turismo é uma das principais prioridades do Governo Estadual. “Desejo que mais pessoas conheçam a grandiosidade dos atrativos turísticos de Cabaceiras e a cultura única que envolve a Festa do Bode Rei”, destacou.