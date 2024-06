No quadro “Ambientando” do programa Conexão Caturité, a arquiteta Ana Cecília Severo trouxe dicas para decorar sua casa no período junino utilizando chita e xadrez.

Aproveitando a tradição e a alegria que esses tecidos trazem, Ana sugeriu várias formas criativas para transformar os ambientes.

Toalhas de mesa e caminhos de mesa: Use chita e xadrez para criar um ambiente festivo e acolhedor na cozinha e na sala de estar.

Almofadas decorativas: Adicione cor e textura ao seu lar misturando almofadas de chita com estampas florais e almofadas de xadrez. Variar o tamanho e formato das almofadas pode criar um efeito visual ainda mais interessante.

Bandeirinhas personalizadas: Utilize esses tecidos para confeccionar bandeirinhas e outros enfeites personalizados, trazendo um toque especial e único para a decoração junina.

Ouça o podcast completo.