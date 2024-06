A Secretaria Municipal de Saúde de João Pessoa (SMS-JP) está promovendo ações de fiscalização e levando orientações à população sobre a compra correta de comidas típicas durante os festejos juninos.

O trabalho, realizado pela equipe da Gerência de Vigilância Sanitária (GVS), tem o objetivo de garantir que a compra do alimento fique livre de contaminação causada pelo processo errado de manipulação.

O gerente da GVS, Victor Viana, ressaltou que os consumidores devem analisar cuidadosamente o local e as condições higiênicas em que o alimento está sendo comercializado.

“Com relação ao milho, o consumidor deve verificar a cor dos fios da espiga, que além de amarelos, devem apresentar resistência dos grãos ao serem apertados. Caso estejam excessivamente amolecidos, é sinal de que o milho está estragado e, caso demasiadamente rígidos, é sinal de que o milho já está velho. Também é importante observar no ato da compra a presença de mofo ou qualquer outra característica que não seja comum ao alimento”, alertou.

Outro alimento que a Gerência de Vigilância Sanitária alerta para os cuidados é a maçã do amor, bastante consumida no período junino. Neste sentido, torna-se importante reforçar ao consumidor a cautela ao consumi-la, uma vez que o corante pode camuflar falhas na fruta devido à sua coloração intensa.

Fiscalização – Nesse período junino, a Vigilância Sanitária de João Pessoa realizará fiscalizações periódicas nos estabelecimentos que comercializam produtos alimentícios, buscando, primordialmente, garantir a segurança alimentar da população.

As ações preventivas também estarão presentes no Festival Municipal de Quadrilhas Juninas, que acontece de 10 a 13 de junho no Busto de Tamandaré.